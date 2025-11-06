„Követjük az irányt, amelyen elindultunk. Magyarország az európai akkumulátoripar élvonalában marad. Nem szeretnénk erről az útról visszalépni, miközben meg kell küzdenünk az európai- és világpiaci kihívásokkal. Európában egyedülálló, ahogy a német és az ázsiai befektetők, az autómobilitás és az akkumulátoripar találkozási pontjává válik Magyarország... Ugyanakkor meg kell mutatnunk a polgároknak, hogy az akkumulátorok teljes életciklusát kezeljük, a gyártástól az újrahasznosításig” – hangsúlyozta Nagy Ádám, a budapesti Hungarian Battery Days 2025 konferencián.

A Nemzetgazdasági Minisztérium iparügyekért felelős helyettes államtitkára hozzátette, hogy a magyar kormány stratégiai célkitűzései között szerepel, hogy minden tőle telhetőt megtegyen annak érdekében, hogy nálunk megtalálható legyen a teljes, iparághoz kapcsolódó ökoszisztéma, amely hozzájárulhat a magyar gazdaság növekedéséhez.

Az elmúlt hét évben a magyar akkumulátoripar és a beszállítói láncok felépítése 20 milliárd eurónyi közvetlen befektetést és további 3,7 milliárd eurónyi kormányzati támogatást jelentett.

Ezért nem akarnak a magyarok még elektromos autót Nem idegenkednek a magyarok az e-autóktól, de visszatartja őket , hogy magasabbak az ilyen járművek árai, nem elég nagy a hatótávolságuk és nincs megfelelőmennyiségű töltőállomás.

A globális akkumulátor piac gyorsan fejlődik. A kereslet meredeken emelkedik, az árak pedig folyamatosan csökkennek. Tavaly a globális EV-eladások 25 százalékkal, 17 millióra nőttek, eközben az elektromos autók akkumulátorainak átlagos ára kilowattóránként 100 dollár alá esett.

Folyamatos térnyerés, csökkenő akkuárak

Idén januártól szeptemberig a világ országaiban a regisztrált elektromos járművek száma közel 15 millió volt, amely időarányosan 27 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Európában különösen az Egyesült Királyságban és Franciaországban volt kiemelkedő a növekedés – közölte a konferencián Kaderják Péter.

Kaderják Péter, a Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke, a Hungarian Battery Days konferencián. Fotó: Sorok Péter Kép: Economx

A Magyar Akkumulátor Szövetség elnöke felidézte, hogy tavaly és idén Európa már 1,1 gigabájtnyi kapacitású akkumulátorüzemet veszített el, miközben Magyarország egyet sem. Hangsúlyozta, hogy

az akkumulátorgyártásban elszenvedett veszteség ugyanakkor nemcsak Európa ipari bázisát, hanem gazdaságát is veszélyezteti.

„Mind az unió, mind a tagállamok szintjén szabályozási bizonytalanság alakul ki, ami általában a magánbefektetések legnagyobb ellensége. Másodszor, az energia, és különösen a földgáz és a villamos energia ára az európai üzleti ügyfelek számára többszörösen magasabb, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában” – fűzte hozzá.

Modulokat már gyárt a CATL Debrecenben

Matt Shen, a CATL Németország és Magyarország ügyvezető igazgatója a konferencián elmondta, hogy Kínán kívüli legnagyobb gyárukat folyamatosan fejlesztik, Debrecenben 30 ezer elektromos modult már le is gyártottak, Európában készülő járművekhez.

Hozzátette, hogy jelenleg a világon több, mint 20 millió elektromos járműben használnak CATL akkumulátort, a világpiaci részesedésük pedig immár 37,9 százalékos.

Kutatás-fejlesztésre a CATL eddig több mint 10 milliárd dollárt fordított, és ezen a területen több mint 21 ezer kutatót, mérnököt foglalkoztatnak.