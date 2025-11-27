Jelentős fejlesztésekre készül Pozsonyban a Ryanair, mely 2026-ra már 33 városba indít járatokat, és új repülőgépekkel bővíti helyi bázisát – adta hírül oldalán a légitársaság. Michael O’Leary pozsonyi sajtótájékoztatója a Ryanair két évtizedes szlovákiai múltjáról és az új járatok bejelentéséből állt. O’Leary hangsúlyozta, hogy a társaság fokozatosan csökkenti a jegyárakat, és „Pozsony 2026-ban Európa leggyorsabban növekvő repülőtere lesz.” 300 millió dolláros beruházás, 10 új útvonal és 70 százalékos forgalomnövekedés lesz, évi 2 millió utassal – vázolta fel a terveket.
A 10 új útvonal:
- spanyol úti célok – Alicante, Malaga és Barcelona,
- olasz városok - Nápoly, Palermo és Lamezia Terme, Pisa,
- a görög főváros, Athén,
- az albán főváros, Tirana,
- és a lengyel főváros, Varsó is felkerült a menetrendre.
Nyolc további útvonalon megnövelik a járatsűrűséget.
A mostani fejlesztéseknek köszönhetően a pozsonyi repülőtér a magyar utazóknak is kedvező alternatívát kínál majd kedvező áraival és közvetlen járataival.
Szlovákia most csatlakozik azon uniós országok egyre növekvő listájához, amelyek adókat/díjakat csökkentenek a forgalom növekedésének ösztönzése érdekében.
A pozsonyi befektetés megünneplésére a Ryanair 3 napos jegyértékesítést indított, melynek jegyárai már 24,99 eurótól elérhetők a ryanair.com oldalon.
Jozef Raž, a Szlovák Köztársaság közlekedési minisztere azt mondta: „20 éve, hogy a Ryanair összeköti Pozsonyt a világgal. A repülőterünk ma forgalmasabb, mint valaha, a Ryanairnek és más légitársaságoknak köszönhetően.”
Dusan Novota, a pozsonyi repülőtér vezérigazgatója kijelentette: „a Ryanair, 20 sikeres éve szállítja biztonságosan az utasokat Pozsonyból számos európai célállomásra. Izgatottan várjuk, hogy együttműködésünk idén tovább bővüljön.”
