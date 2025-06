Csődöt tervez jelenteni a Microsoft oroszországi leányvállalata – derült ki a Fedresurs (az orosz hivatalos nyilvántartó hivatal) nyilvántartásába iktatott friss bejegyzéséből.

TASZSZ hírügynökség szerint azonban a Microsoftnak van további három másik orosz egysége is – a Microsoft Development Center Rus, a Microsoft Mobile Rus és a Microsoft Payments Rus – és még nem tudni, hogyan érintheti ezeket az egységeket a Microsoft Rus LLC csődbejelentése.

A csődöt jelentő leányvállalat 949 ezer dollárnak megfelelő adósságot halmozott fel.

Ennek előzménye, hogy 2025 januárjában a Gazprombank keresetet nyújtott be, amelyben 90,9 millió rubelt (akkor mintegy 949 ezer dollárt) követelt a Microsoft orosz jogi személyétől egy jogalap nélküli gazdagodás miatti per keretében. Vlagyimir Putyin orosz elnök még a múlt héten jelentette be , hogy az olyan külföldi szolgáltatókat, amelyek hivatalosan elhagyták az országot, de továbbra is ott kínálják szolgáltatásaikat, „el kell fojtani” Oroszországban a helyi szoftvermegoldások előnyére.

Már három éve elkezdték felszámolni a helyi tevékenységüket

A Microsoft még 2022 tavaszán kezdte el felszámolni oroszországi tevékenységét. Miután Oroszország inváziót indított Ukrajnában, a Microsoft és a többi tech óriáscég, mint az Apple, a Google, a Samsung, az Intel és a Qualcomm visszafogták tevékenységüket az országban, többek közt annak eredményeként, hogy a nyugati nemzetek büntető szankciókat vetettek ki – írja a HWSW.

A Microsoft már az első pár napban eltávolította az orosz állami RT mobilalkalmazásait a Windows App Store-ból, és betiltotta a hirdetéseket az orosz állami médián.

Ezenfelül (szintén 2022-ben) még 400 helyi alkalmazott elbocsátását is közölte a redmondi vállalat, a cég ugyanakkor elismerte, hogy továbbra is teljesíti az orosz ügyfelekkel fennálló szerződéses kötelezettségeit, amíg az új értékesítések felfüggesztése érvényben marad.

A Google-nak már befellegzett

Az orosz hatóságok 2022 májusban foglalták le a Google moszkvai leányvállalatának bankszámláit, aminek eredményeként a leányvállalat májusban már fizetésképtelennek nyilvánította magát és csődöt jelentett, mivel ellehetetlenült az alkalmazottak és partnerek kifizetése.

A vállalat egyébként nagyrészt már azt követően kivonult az országból, hogy Putyin csapatokat rendelt Ukrajnába.

2023 októberében a moszkvai bíróság csődöt mondott a Google orosz részlegének, de ez nem akadályozta meg Oroszországot 2024 novemberében abban, hogy a világ teljes GDP-jénél nagyobb összegű, egészen abszurd bírságot követeljen a Google-tól az oroszbarát médiákra vonatkozó YouTube-tilalom miatt.