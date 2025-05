Már egyre kevésbé kell hosszú perceken át böngészgetnünk meg klikkelgetnünk az interneten, ha valamit keresünk, ez pedig annak köszönhető az AI-alapú megoldások egyre jobban és pontosabban képesek elvégezni helyettünk a források gyűjtögetését, legyen szó a ChatGPT vagy a Perplexity chatbotokról.

Ugyanakkor szépen halad ezen a pályán a Microsoft Copilot és a Google Gemini modellje is. Míg előbbi már YouTube-videókat is képes egyetlen kattintásra összefoglalni, addig a Gemini most a Google tetején jelenik meg egy igen részletes összefoglalóval, ha rákeresünk valamire. Például a marlenka nevű süteményre.

A válaszok után a Gemini egyesével fel is sorolja a hivatkozott forrásokat, amelyek egy külön oszlopban jobb oldalon össze is gyűjt. Egyelőre még viszonylag kevés keresőszónál bukkan fel a magyar felhasználóknak a Gemini összefoglaló, de ez minden bizonnyal rövidesen egyre gyakoribb lesz.

Az AI diktálja nekünk a híreket

A Gemini-féle összefoglalók csak a kezdetet jelenthetik, ugyanis 2025 második felétől várhatóan az asztali számítógépes felületeken is elérhető lesz a Google saját, teljesen személyre szabott és az AI-t sem nélkülöző hírgyűjtő felülete, a Discover. Krankovics Béla, a ComLab Kommunikációs Ügynökség digitális és technológiai igazgatója a MediaFuture-nak azt nyilatkozta, hogy ennek bevezetése jelentős, akár 85 százalékos forgalomnövekedést is jelenthet azoknak a lapkiadóknak és hírportáloknak, akik jól teljesítenek a Discoverben. Kiemelte, hogy ehhez a hírgyűjtőrendszerhez jó címekkel, erős vizuális megjelenéssel, ütős kezdőmondatokkal és technikai SEO-val tudják feltornászni magukat a híroldalak a jövőben.