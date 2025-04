A korábbi tervekkel szemben továbbra is a Google Chrome részei maradnak a külső cookie-k (sütik), amivel a cég teljesen hátraarcot nyom az eddigi öt évben hangoztatott tervétől. Annak ellenére, hogy a tervezett formájában nem fog megvalósulni Privacy Sandbox néven említett kezdeményezés, azonban az inkognitó módba beépítik a projekt részeként megvalósított fejlesztéseket.

A megoldás többszöri átgondolása és módosítása után jelentette be Anthony Chavez, a Google Privacy Sandbox alelnöke, hogy a vállalat úgy döntött: mégsem lesz teljesen sütimentes Chrome.

A kiadókkal, a fejlesztőkkel, a szabályozó hatóságokkal és a hirdetési iparággal folytatott megbeszéléseink során egyértelművé vált, hogy a harmadik féltől származó sütik elérhetőségét befolyásoló változtatásokkal kapcsolatban eltérő álláspontok vannak

– hangsúlyozta Chavez.

2019 óta húzódó projekt

A Google 2019-ben ismertette a Privacy Sandbox nevű kezdeményezést, aminek a keretében ki akarták vezetni a harmadik féltől származó hirdetési sütiket (3PC) a Chrome böngészőből. A projekt során a webes adatbiztonság, illetve a magánélet védelmének erősítését tűzte célul a keresőóriás.

A Privacy Sandbox ennél is alapvetőbb célja az volt, hogy a felhasználók ne legyenek egyértelműen beazonosíthatók (fingerprinting), de az adatokat a böngésző továbbra is gyűjthessék, azonban csak meghatározott szabályok szerint lehessen hozzájuk férni.

A cookie-k leállítására irányuló tervet azonban 2022 óta többször is el kellett halasztani. A szabályozók is fenntartással kezelték az elképzelést, a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság (CMA) attól tartott többek közt, hogy a Google továbbra is profitálhat a felhasználók tevékenységi adatokból, miközben korlátozza a versenytársak hozzáférését ugyanazokhoz az adatokhoz, így saját hirdetési termékei és szolgáltatásai piaci helyzetét erősítheti.

Nem vették el teljesen a projektet

A hatóságok beavatkozása is késleltethette a már amúgy is csúszásban lévő Privacy Sandbox projekt megvalósulását, amit 2024 második felére szeretett volna kivitelezni a vállalat a sütik fokozatos kivezetésével – írja a hwsw.hu

Azonban ez még nem a Privacy Sandbox vége, mivel a projekten belüli kifejlesztett megoldásokat beépítik a cég más szolgáltatásaiba.

A csapat tervezi a beígért fejlesztések bevezetését a Chrome inkognitómódjába, amit a korábbi számos panasz és kritika után újraterveztek az erősebb adatvédelem érdekében. Az inkognitó mód letiltja az összes harmadik féltől származó cookie-t, és még ebben az évben IP-védelmet kap, hogy elkerülhető legyen a webhelyek közötti követés. A cég továbbra is fejleszti a Privacy Sandbox API-kat, amik a későbbiekben más szerepet tölthetnek be az ökoszisztéma támogatásában.