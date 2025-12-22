Egy új csalási módszer kezdett el terjedni, melynek lényege az, hogy adathalászok telefonon keresztül ügyfélszolgálatosnak adják ki magukat.

A Dívány egy olyan esetről számol be, ami alapján valakit azzal kerestek meg, hogy egy online rendszerbe regisztrált 3 évvel ezelőtt, és most 5 millió forintot szeretnének átutalni neki. Ehhez azonban le kell töltenie a HoTopDesk nevű alkalmazást.

Ez a szoftver távoli asztali hozzáférést biztosít egy másik eszközre, hasonlóan mint az AnyDesk vagy a TeamViewer. Korábban más applikációkkal már előfordultak hasonló csalások.

Miután az applikációval teljes körű hozzáférést kapnak a csalók az eszközhöz, így az érzékeny adatokat is látják. A lap szerint tehát az első és legfontosabb, hogy semmiképp ne telepítse fel senki a fent említett szoftvereket az eszközére.

Ez a csalási forma egyre gyakoribb, és az ünnepek közeledtével meg is nőtt a próbálkozások száma.