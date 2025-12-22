A STOXX 600 index 0,09 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,28 százalék csökkenéssel zárta a hétfői kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,39 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,01 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,37 százalékkal csökkent a zárásra. Milánóban az FTSE MIB index 0,40 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,09 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.

Az olaj ára emelkedett, az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára hordónként 57,68 dolláron állt 2,06 százalékos emelkedéssel, a Brent ára pedig 2,15 százalékkal ment feljebb 61,76 dollárra.

Az arany spot jegyzése 2,20 százalékkal emelkedett 4438,44 dollárra unciánként. A nap folyamán elért maximum 4442,23 dollár volt, ami új történelmi rekord.