A STOXX 600 index 0,09 százalék, az euróövezeti Euro Stoxx 50 index 0,28 százalék csökkenéssel zárta a hétfői kereskedést. Londonban az FTSE 100 index 0,39 százalékkal, a frankfurti DAX index 0,01 százalékkal, a CAC 40 index Párizsban 0,37 százalékkal csökkent a zárásra. Milánóban az FTSE MIB index 0,40 százalékos, a madridi IBEX 35 index 0,09 százalékos csökkenéssel fejezte be a kereskedést.
Az olaj ára emelkedett, az európai kereskedési idő végén a WTI nyersolaj ára hordónként 57,68 dolláron állt 2,06 százalékos emelkedéssel, a Brent ára pedig 2,15 százalékkal ment feljebb 61,76 dollárra.
Az arany spot jegyzése 2,20 százalékkal emelkedett 4438,44 dollárra unciánként. A nap folyamán elért maximum 4442,23 dollár volt, ami új történelmi rekord.
Tájékoztatás
A jelen oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon személyes befektetési tanácsadóval!
