Betiltották a Nike, a Superdry és a Lacoste reklámjait. Az Egyült Királyság reklámfelügyeleti szervezete szerint az említett márkák a fizetett Google-hirdetéseikben anélkül használták a fenntartható kifejezést, hogy a fenntarthatóságukat bizonyítékokkal támasztották volna alá.

A Reklámügynökségi Hatóság (ASA) három olyan hirdetést azonosított a kiskereskedőktől, amelyek fenntartható anyagokat, fenntartható stílust és fenntartható ruházatot ígértek az ügyfeleknek.

A BBC szerint az Egyesült Királyság reklámkódexe kimondja, hogy a környezeti fenntarthatóságról szóló állításoknak egyértelműnek kell lenniük, és magas szintű bizonyítékkal kell azt alátámasztaniuk. Az ASA minden esetben bizonyítékokat vár a vállalatoktól, amelynek alátámasztják a fenntarthatóságra vonatkozó állításokat.