Az Európai Parlament kedden újra napirendre tűzte Magyarország jogállamisági helyzetét, és a vita most különösen kemény hangvételben zajlott. Tineke Strik, a holland zöldpárti képviselő – aki már régóta hangosan bírálja a magyar kormányt – úgy fogalmazott: „Európa nem nézheti tétlenül, hogy Magyarország tovább sodródik az autokrácia felé.”

Az EP szerint a magyar kormány hosszú évek óta módszeresen építi le a demokratikus alapokat – legyen szó a bíróságok függetlenségéről, a sajtószabadságról vagy a korrupció elleni fellépésről.

A hvg.hu tudósítása szerint kiemelték a korrupció és a választási integritás közötti kapcsolatot, beleértve a klientúra-hálózatokat, valamint a magyarországi korrupcióellenes szerv előtt álló tartós akadályokat, amelyek veszélybe sodorhatják a Magyarországnak járó uniós források teljes összegét.

Strik képviselő szerint ez az állapot nem folytatódhat,

a Tanácsnak el kell vennie Orbán szavazati jogát

A holland De Telegraaf arról számolt be, hogy a vita végére szinte teljes volt az egyetértés: ha Magyarország nem változtat, akkor el kell venni a szavazati jogát az uniós Tanácsban.

Ez lenne a hetes cikkely szerinti eljárás legsúlyosabb lépése – amit az EU eddig még soha nem vitt végig egyetlen tagállam ellen sem.

Tineke Strik jelentését 415 szavazattal, 193 ellenében és 28 tartózkodással fogadták el.

Fontos azonban tudni, hogy az Európai Parlament csak javasolhat, de a tényleges döntés a tagállami vezetők kezében van. Eddig nem volt meg a teljes egyetértés köztük ahhoz, hogy tényleg szankcióra kerüljön sor, de a brüsszeli politikai légkör folyamatosan változik. Az EP mostani határozata komoly nyomást helyez a Tanácsra, hogy tegyen lépéseket.

Az olasz Agensir hírügynökség szerint az EP legfrissebb jelentése ismét arra jutott, hogy Magyarország rendszerszinten sérti az uniós alapértékeket. A reformígéretek többnyire nem valósulnak meg, vagy csak papíron léteznek. A médiahelyzet, a bíróságok függetlensége, a közpénzek átláthatósága és a civil szervezetek mozgástere mind olyan területek, ahol a képviselők szerint nem történt érdemi előrelépés.

A szavazás során a magyar képviselők közül a DK-sok megszavazták, a fideszesek és a MI Hazánk képviselője elutasította a javaslatot, míg a Tisza Párt képviselői nem szavaztak. A Fideszt is soraiban tudó Patrióták egyébként egy „ellenjavaslatot” is beadtak, ezt azonban a Parlament lesöpörte az asztalról.

Bár a magyar szavazati jog elvétele még csak lehetőség, az üzenet egyértelmű: Brüsszel most először komolyan fontolóra veszi azt a lépést, ami eddig tabu volt. Az EP szerint már nem csak Magyarországról van szó – a jogállamisági problémák az egész EU hitelességét is veszélyeztetik.

Hogy mi lesz a Tanács válasza, az a következő hetekben dőlhet el. Egy dolog viszont biztos: ilyen egyértelmű és kemény figyelmeztetést még nem kapott Magyarország. Ha pedig a politikai türelem valóban elfogyott, annak nemcsak diplomáciai, hanem gazdasági következményei is lehetnek.