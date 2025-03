Az aranypiac szereplői attól tartanak, hogy a Donald Trump kormánya által kivetni tervezett vámok alaposan megnehezítik majd az arany importját az Egyesült Államokba. Ezért az elmúlt hónapokban hatalmas mennyiségben kezdtek el aranyat importálni az országba. A CNBC az Arany Világtanács (World Gold Council) nevű iparági szervezet adataira hivatkozva arról ír, hogy tavaly december óta több mint 600 tonna, azaz közel 20 millió uncia aranyat szállítottak New York-i páncéltermekbe, holott azokat rendszerint Londonban tárolják.

A vámoktól való félelem miatti kereslet olyan nagy, hogy az gyakorlatilag kiszívja a nemesfémet egy sor országból, mielőtt az intézkedések életbe lépnének. Eközben a WGC szakértői szerint a New York-i páncéltermekben túlteng az arany, a szokásosnál sokkal nagyobb mennyiség halmozódott fel bennük. Mostanra annyi, hogy abból 3 évnyi amerikai fizikai keresletet is ki lehetne elégíteni.

Trump nemrég jelentette be, hogy a Mexikóból és Kanadából érkező importra vonatkozó átfogó amerikai vámok hamarosan életbe lépnek. A két országra kivetett 25 százalékos vámokon túl a piac attól tart, hogy azt további országokra is kiterjesztik és néhányan még annak is látják esélyét, hogy a nemesfémek is a korlátozás alá esnek majd.

Az arany unciánkénti árfolyama dollárban Kép: Economx

A WGC elemzése szerint az amerikai piacokon a magasabb tárolási költségek miatt jellemzően magasabbak az árfolyamok, mint a londonin. A kettő közötti különbség azonban a múlt év vége felé felborult, mivel a szereplők elkezdték beárazni az esetleges vámok okozta hatásokat. Normális esetben ugyanis az amerikai határidős piacokon a spekulánsok és intézményi befektetők állnak a vételi oldalon, az eladói oldalon pedig olyan bankok, akik pozícióikat a londoni piacon fedezik. A pozíciókat általában nem kell fizikai formában is teljesíteni, mivel azokat rendszerint kifutás előtt lezárják. Ha mégis szükség lenne rá és nem állna rendelkezésre elegendő mennyiség a drágább amerikai tárolási helyszíneken, akkor azokat Londonból szállítják le a vevőknek.

Azonban valószínűleg az attól való félelem miatt, hogy az importköltségek emelkedhetnek egy sor bank egyszerűen kockázatkezelési okokból is elkezdte növelni az Amerikában fizikai formában rendelkezésre álló mennyiséget. A WGC elemzői szerint egyébként az egyensúly valószínűleg hamarosan helyreáll a piacon, mint ahogy már vannak arra utaló jelek, hogy csökken az Egyesült Államokba szállított mennyiség.