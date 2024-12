Sokan félelemmel várták a 2024-es évet a tőkepiacokon, de végül – hacsak nem történik egy év végi összeomlás – nem az óvatoskodóknak lehet igazuk. A tavalyi után az idei is erős év volt, a részvénypiacok szárnyaltak, de szinte valamennyi eszközosztály jól teljesített, kivételt néhány árupiaci termék jelentett.

Pedig az éveleji óvatosság nem volt alaptalan. A piacok lényegében azt árazták, hogy az amerikai jegybank monetáris politikája idén recessziót hoz a tengerentúlon, amit az őszre várt kamatcsökkentések sem tudnak megakadályozni. S közben bőven volt egy csomó minden más, amitől lehetett tartani, ukrajnai háború, vagy a közel-keleti konfliktus.

Erős év a részvénypiacokon

Az amerikai gazdaság azonban elkerülte a recessziót, sőt a munkaerőpiaci, inflációs és beszerzési-menedzserindex adatok alakulása láttán a Fed arra kényszerült, hogy 50 bázisponttal fölfelé módosítsa a 2025-ös kamatpályát. Utóbbi ugyan nem tetszett a részvénypiacoknak, de ezzel együtt is bőven megérte idén befektetni az amerikai tőzsdén.

Szóval a gazdaság köszöni szépen, egészséges, a jelenlegi ciklusra sok minden egyéb más mellett a hatékonyságnövelés jellemző, s most az látszik, sikerült megúszni egy második hullámot, azaz nem pattant vissza az infláció, így a befektetők továbbra is nagy erőkkel zsákolhatják az amerikai részvényeket. Ez pedig oda vezetett, hogy a vezető indexbe fektetve (S&P 500) idén 25 százalékos hozamot lehetett elérni. Ami egyébként úgy jött össze, hogy a augusztus kivételével jól ment az amerikai részvénybefektetőknek, kivételt a japán jegybank manőverei jelentettek, amivel gyakorlatilag hülyét csináltak a fél világból.

Így alakult a fontosabb eszközök árazása idén (százalékban, december 23-i záróárakkal):

Rizs -19,5

Palládium -15,6

Búza -13,9

Platina -5,8

Cukor -5,2

Nyersolaj (WTI) -4,1

Euro Stoxx 600 index 5,1

10-éves magyar állampapír: 5,93

Dollár (index) 6,6

Euró-forint 7,5

Nikkei 225 (Japán) 17,7

Prémium Magyar Állampapír 19,1

S&P 500 index (USA) 25,5

Ezüst 25,8

Arany 27,8

BUX 29,9

Narancslé 60,6

Kávé 73,4

Bitcoin 120,6

Kakaó 178,3

Száguldott a BUX, még dollárban is megérte

Meglepő vagy sem, de a BUX szinte hasított, 30 százalékkal emelkedett az index, miközben a régiónk inkább szenvedett és a nagy európai átfogó index, az Euro Stoxx 600 is csupán 5 százalékot hozott. A hazai piac emelkedése annak köszönhető, hogy egy éve iszonyúan olcsó volt, most már inkább csak olcsó, közben a vállalati eredmények ilyen-olyan okok miatt szépen javultak, ami meg is jelent a részvényárfolyamokban.

Különösen a Magyar Telekom részvényesek jártak jól, befektetésük értéke 87 százalékkal magasabb mint egy éve (osztalék nélkül). S nem panaszkodhattak az OTP tulajdonosok sem, 38 százalékkal nőtt a bankpapír árfolyama, egy újabb sikeres akvizíció, vagy e nélkül a szépen gyarapodó saját tőke terhére kifizethető extra osztalék reményében. S az is biztos, hogy egy várva várt ukrajnai rendezés rengeteg új vevőt hozna a régió részvénypiacára.

Például jöhetnének amerikai befektetők, akik a 6000 pontos S&P 500 láttán már nem sok teret látnak fölfelé a tengerentúlon. Bár ránézve a 2024 év végén készült prognózisokra, az elemzői várakozások alapvetően jó évet prognosztizálnak a jövő évre is, de csak visszafogottabb emelkedéssel.

Jól jártak a konzervatív befektetők is, akik a hagyományos kötvény-részvény portfóliójukban hagytak helyet a nemesfémeknek is. Az arany 28 százalékkal drágult, ami nem akármilyen teljesítmény egy olyan piaci környezetben, ahol a kockázatmentes befektetéseken is van észrevehető hozam: a 10-éves amerikai kincstárjegy tartása jelenleg évi 4,62 százalékot hoz dollárban, ez pedig már elég magas, hogy a nem kamatozó eszközök vonzerejét csökkentse.

Akinek a forintban 30 százalékkal repesztő BUX sem volt elég - euróban a magyar tőzsdeindex 15,6 százalékot hozott, dollárban 9,4-et - kénytelen volt volatilisebb árfolyammozgásokra képes eszközök, akár kriptoeszközök, vagy árupiaci termékek közt válogatni.

Dobogón: kávé, kriptó, kakaó

Brutálisan drágult a kávé idén, elsősorban a brazil terméskilátások alakulása miatt. 45 dekagramm (1 font) benchmark Arabica ára december 24-én 3,2 dollár volt, ami 1977 óta nem volt ilyen magas.

Meglepő módon az év egyik legjobb sztorija az árupiacon a közel 180 százalékkal dráguló kakaóé. December 19-én közel 13 ezer dollár volt a tonnánkénti ár (új rekord is egyben) márciusi leszállításra a New Yorki árutőzsdén. A kakaókereskedők a nyugat-afrikai időjárás prognózisokat bújhatják, ami decemberben nem épp a legjobb a termés szempontjából. Ez a térség felel ugyanis a világ kakaótermelésének háromnegyedéért, így a kínálati aggodalmak hajtják fölfelé a jegyzésárakat és kicsi átfutással a prémium csokoládék árát.

A két árupiaci termék közé befért egy jóval nagyobb volumenben kereskedett befektetési termék árfolyammozgása. A bitcoinért 120 százalékkal kértek többet december 23-án, mint az év elején. A csúcs meghaladta a 108 ezer dollárt, onnan korrigált vissza a kurzus, majd december 24-én újra belevett a piac a tokenbe. Ez a piac nagyon más már, mint tavaly és nem csak a több mint duplázó árfolyam miatt.



A Binance globális felmérése szerint ugyanis a mai kripto tulajdonosok 45 százaléka 2024-ben kezdett el kriptózni. A több mint 27 ezer felhasználó részvételével zajló kutatásban a megkérdezettek zöme úgy vélte, hogy a jövőben a kriptoipar még érettebbé válik és egyre nagyobb jelentőségre fog szert tenni a hagyományos piacokon is.



A megkérdezettek mintegy ötöde szerint növekedni fog a szabályozottság, 16 százalék pedig az intézményi befektetők és hagyományos pénzügyi intézetek nagyobb arányú részvételére számít. A felmérésben résztvevők mintegy harmada napi rendszerességgel kereskedik kriptóval.

A legnagyobb amerikai kriptovaluta-tőzsdének számító Coinbase is megjelentetett egy elemzést a kriptopiacok 2025-ös kilátásairól és várható trendjeiről – írta a Kripto Akadémia.

A fő megállapítás szerint Donald Trump győzelme az amerikai elnökválasztáson a kriptopiac legjelentősebb katalizátorává vált. Az évekig tartó politikai bizonytalanság után a következő törvényhozási ciklus lehetőséget teremt, hogy az Egyesült Államok világos szabályozást hozzon létre a kriptoipar számára. A kriptobarát többség ezért látja úgy, hogy mindez az amerikai Képviselőházban és a Szenátusban a kriptók teljesítményét segítő tényező lehet 2025-ben.