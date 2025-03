Zelenszkij kormányfője úgy látja, Oroszország ellen képesek lesznek felvenni a harcot akkor is, ha Ukrajna valóban az Egyesült Államok katonai segítsége nélkül marad. Azt is rögzítette, hogy az amerikai támogatás létfontosságú Ukrajna számára, és eddig is több ezer élet megmentéséhez járult hozzá. Részletek