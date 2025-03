Magyarország és a másik 26 ország között eddig is volt véleménykülönbség, de most ezt nem lehet áthidalni, most pedig az Egyesült Államok békepárti része és 26 uniós ország között áll fenn a vita – jelentette ki a Kossuth Rádióban Orbán Viktor, aki Brüsszelből jelentkezett.

Mitől lenne esélyesebb egyedül Európa, ha az amerikaiak kiszállnak, az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra.

Orbán Viktor hozzátette, Ukrajna támogatásának gazdasági következményeit nem bírjuk ki, vagy ha ki is bírjuk, csak nagyon nehezen. Ahelyett, hogy a béke mellett foglaltunk volna állást, úgy döntöttek a többiek, hogy Ukrajnának a háborút folytatni kell – mondta a kormányfő. Emellett kiemelte, hogy az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij is részt vett a csúcstalálkozón, és világosan megfogalmazta álláspontját.

Orbán Viktor felsorolta, az európaiak pénzt akarnak adni az ukrán hadsereg fenntartására, akik most 800 ezren vannak, de a háború után egymilliós hadsereget kellene finanszírozni. Ukrajna, mint állam, nem működik, tehát magát az államot is finanszírozni kellene, de magunkat is erősíteni kellene, és itt van még Ukrajna uniós tagsága.

A háborút valakinek finanszíroznia kell. De az amerikaiak ebből kiszálltak. Ha ezt végigviszik az európaiak, akkor az utolsó fillérünk is rámegy erre a háborúra – figyelmeztetett.

Ennyi pénz nincs, ezt újra kell gondolni.

Úgy tűnik vétóztam, de hetek múlva ki fog derülni, hogy ezekre a célokra nincsen pénz – fogalmazott a miniszterelnök. Előbb utóbb kikényszeríti az élet, hogy a háborút támogató országok meggondolják magukat – jelentette ki a miniszterelnök, aki szerint nem csak ő gondokodott így, de neveket nem említett.

Szerinte Ukrajna csak akkor lehet tag, ha minden tagállam támogatja. Nem fölgyorsítani kell a tárgyalásokat, hanem minden apró részletet végiggondolni – fogalmazott és felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna még nem tagja az uniónak, de az Ukrajna és EU közötti kereskedelmet kinyitották, amibe szerinte kis híján tönkrementek a gazdák.

A legelső veszélyeztetett csoport az ukrán tagság esetén, azaz agrárium. Ukrajnában génmódosított, nagy mennyiségű áru jön, amit ha rázúdítanak Magyarországra, tönkremennek a gazdák

– jegyezte meg Orbán Viktor. Hozzátette, a szabad munkaerő áramlási probléma is ott van: Magyarországon 30-40-50 ezer munkás hiányzik, de a kormányfő szerint ennyit tudnak befogadni külföldről mint vendégmunkást, többet nem.

A kormányfő a rezsicsökkentésről ismét elmondta, Brüsszel el akarja törölni.

Mi megvédtük a határainkat, de ezt az unió mindig kifogásolta, és Magyarországot rá akarták venni, hogy ezzel hagyjon fel, és emiatt büntetést kell fizetnünk – emlékeztetett Orbán Viktor. Szerinte a magyar közvélemény blokkszerűen áll mögöttük. Ha piaci árat kellene fizetniük a magyaroknak, a profit a cégekhez kerülne – tette hozzá.

Ha nem lenne a rezsicsökkentés, egy évben több százezerrel többet kellene fizetniük a magyar családoknak. Brüsszelnek megvannak az emberiek Magyarországon, aki ezt ellenzik, Magyarországon most a Tisza is ellenzi ezt, szerintük humbug

– hangoztatta a kormányfő.

Az árcsökkentés kapcsán a kormányfő úgy vélekedett, a jó hír hogy haladnak, a rossz hír pedig, hogy nem elég gyorsan. Szeretné elkerülni, hogy hatóságilag szabályozzák az árakat, de ha nem csatlakozik mindenki az árcsökkentéshez, akkor kénytelenek lesznek ezt megtenni. Van egy határ, amit nem léphetnek túl. Még egy hetük van erre, hogy cselekedjenek – jelentette ki Orbán Viktor.

A guruló dollárokról is beszélt a kormányfő, aki szerint nem fogadhatjuk el, hogy amerikai pénzből vásároljanak közvéleményt.

Az USA sietett a segítségünkre, mert ők maguk vetették fel, hogy rossz dolgok is történtek az előző amerikai kormány vezetése alatt, amely befolyást vásárolt, és rengetek pénzt kötöttek erre Magyarországon is – tette hozzá Orbán Viktor.

Amerikában már takarítanak, de rossz dollárok Brüsszelből is érkeztek, hogy ne a magyar érdekek érvényesüljenek – fogalmazott. Ez még fölháborítóbb is, hiszen ez a mi pénzünk is, tehát az általunk is befizett pénzből küldtek vissza pénzt, hogy befolyásolják a közvéleményt, például a rezsicsökkentés ügyében

– jelentette ki a miniszterelnök.