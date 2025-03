Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X közösségi oldalon közölte: Brüsszelben megbeszélést folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel az Ukrajna támogatása mellett elkötelezett koalícióban érdekelt országok katonai képviselőinek találkozójáról, jelezte azt is, hogy találkozó jöhet létre az Egyesült Államok és Ukrajna között már a jövő héten.

Az ukrán elnök bejegyzéséből kiderül, hogy

március 11-én egyeztetnek az Ukrajnát támogató országok katonai képviselői.

Szerinte teljesen világos, hogy Ukrajna, egész Európa és az Egyesült Államok közötti együttműködés révén lehetséges a valódi és tartós béke elérése.

Az MTI által ismertetett bejegyzésében az ukrán elnök kijelentette: mindenkinek biztosítania kell, hogy

Egy héttel a Donald Trumppal kudarcba fulladt találkozója után Zelenszkij közölte azt is:

az ukrán és az amerikai tárgyalók újrakezdték a munkát, és reményét fejezte ki, hogy a felek közötti tartalmas találkozó már a jövő héten létrejöhet.

A Portfolio idézi Pete Hegseth amerikai védelmi minisztert, aki nagyon biztatónak nevezte azok a jeleket, melyeket Ukrajna ad az Egyesült Államoknak a háború lezárása kapcsán. Kiemelte, hogy Donald Trump csak átmenetileg állította le a fegyverszállítmányokat Ukrajnának, egészen addig, amíg az ukránok el nem kötelezik magukat a béke útján.

Arra is kitért, hogy

Amerika készen áll aláírni az Ukrajnával előkészített nyersanyag-egyezményt.

Mindezek mellett Hegseth méltatta Franciaországot és az Egyesült Királyságot is, hogy átvették a vezetést az ukrajnai háború lezárását célzó folyamatban.

I had a meeting with French President @EmmanuelMacron on the sidelines of the European Council meeting today in Brussels. I thanked Emmanuel for his clear and principled stance in support of Ukraine and the need for new, more substantial steps to protect our entire Europe—our… pic.twitter.com/lulIKiXAKI