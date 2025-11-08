Spanyolországban újabb területeken indítanak oltási programot a szarvasmarhákat érintő bőrcsomósodás betegség terjedésének megfékezése érdekében. A kormány az Európai Bizottságtól sürgősségi engedélyt kapott a vakcinázás további régiókra történő kiterjesztésére – számolt be az Agroinform.hu.

Az eredeti oltási programot kizárólag a katalóniai, betegség által érintett övezetben tervezték végrehajtani, de Gironában újabb 18 fertőzött esetet regisztráltak a szarvasmarha-állományban, ami indokolttá tette a védekezés kiterjesztését. Ennek keretében mostantól Katalónia és Aragónia olyan területein is engedélyezték a védőoltások beadását, amelyek eddig mentesek voltak, azonban közvetlenül határosak a fertőzött zónával.

Ezzel párhuzamosan a hatóságok perivakcinációs övezeteket jelölnek ki, amelyekben oltások nem történnek, de a járványügyi megfigyelést fokozzák a járvány további terjedésének megakadályozására.

A spanyol kormány október végén fogadta el a vészhelyzeti tervet, amelyre első körben 660 ezer eurót különítettek el. Azóta több mint egymillió adag vakcinát rendeltek, melyből mintegy 400 ezer adag már megérkezett, a maradék várhatóan november 20-ig érkezik, és további 500 ezer adag beszerzése folyamatban van.

Az intézkedések célja a betegség továbbterjedésének megakadályozása, különös tekintettel azokra a gazdaságilag fontos állattenyésztési területekre, amelyek eddig mentesek voltak a fertőzéstől.