Spanyolországban újabb területeken indítanak oltási programot a szarvasmarhákat érintő bőrcsomósodás betegség terjedésének megfékezése érdekében. A kormány az Európai Bizottságtól sürgősségi engedélyt kapott a vakcinázás további régiókra történő kiterjesztésére – számolt be az Agroinform.hu.
Az eredeti oltási programot kizárólag a katalóniai, betegség által érintett övezetben tervezték végrehajtani, de Gironában újabb 18 fertőzött esetet regisztráltak a szarvasmarha-állományban, ami indokolttá tette a védekezés kiterjesztését. Ennek keretében mostantól Katalónia és Aragónia olyan területein is engedélyezték a védőoltások beadását, amelyek eddig mentesek voltak, azonban közvetlenül határosak a fertőzött zónával.
Ezzel párhuzamosan a hatóságok perivakcinációs övezeteket jelölnek ki, amelyekben oltások nem történnek, de a járványügyi megfigyelést fokozzák a járvány további terjedésének megakadályozására.
A spanyol kormány október végén fogadta el a vészhelyzeti tervet, amelyre első körben 660 ezer eurót különítettek el. Azóta több mint egymillió adag vakcinát rendeltek, melyből mintegy 400 ezer adag már megérkezett, a maradék várhatóan november 20-ig érkezik, és további 500 ezer adag beszerzése folyamatban van.
Az intézkedések célja a betegség továbbterjedésének megakadályozása, különös tekintettel azokra a gazdaságilag fontos állattenyésztési területekre, amelyek eddig mentesek voltak a fertőzéstől.
