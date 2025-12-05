Idén a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá. Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza – derül ki a KSH mezőgazdaság 2025-ös teljesítményéről szóló első becsléséből.
A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is.
Az év során újra felbukkant állatbetegségek – például a ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint például a tej, a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.
Főbb eredmények összefoglalva:
Összes kibocsátás értéke: több mint 4,4 ezer milliárd Ft,
Árszínvonal: + 10 százalék
Volumen: – 3,6 százalék
Növénytermesztés
- Árszínvonal: +14 százalék
- Volumen: – 8,7 százalék
Kiemelt növények volumenváltozása:
Gabonafélék összesen: – 6,3 százalék
- Kukorica: – 29 százalék
- Búza: + 10 százalék
- Árpa: + 9 százalék
Rozs: + 1,6 százalék
Ipari növények: – 9,4 százalék
- Repce: –7,3 százalék
Napraforgó: – 6,2 százalék
Gyümölcsök összesen: – 32 százalék
- Barack: – 68 százalék
- Alma: – 48 százalék
- Körte: – 18 százalék
- Szőlő: + 6,8 százalék
- Bor: + 7,0 százalék
Állattenyésztés
- Volumen: + 2,5 százalék
- Élő állatok: + 2,4 százalék
Állati termékek: + 2,6 százalék
Sertéságazat bővült, de vágósertés ára csökkent a kínálat emelkedése miatt. Szarvasmarha- és baromfitartás volumene enyhén visszaesett.
Termelői ráfordítások
Termelőfelhasználás volumene: –0,6 százalék
Árszínvonal: + 4,2 százalék
Energia és kenőanyag: – 5 százalék
Állatgyógyászat: + 7,3 százalék
Takarmány: + 2 százalék
Jövedelmi mutatók
- Bruttó hozzáadott érték: + 11 százalék
- Volumenben: – 8,9 százalék
- Munkaerő-felhasználás: – 1,7 százalék
- Termelési tényezők jövedelme: + 11 százalék
- Vállalkozói jövedelem: + 21 százalék
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!