Akár az amerikai, vagy a kínai piacokra is kijuthatnak a legsikeresebb innovatív magyar cégek, miközben az eddigi években is több mint 3 ezer milliárd forint többlet bevételt generáltak azok a cégek, amelyek sikeres innovációt hajtottak végre.
Azonban ennél is többet ér a megújult 34. Magyar Innovációs Nagydíj, amelynek a 2025-ös nagydíját a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) – a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint több együttműködő szakmai szervezet támogatásával - hirdette meg a mai napon. Nemcsak a pályázati lehetőségek, a bírálati szempontok, illetve a díjak újultak meg, de további innovációt jelent az is, hogy a nyertesek bejelentése ünnepélyes keretek között 2026. március 19-én, a Néprajzi Múzeumban a kiadónkkal, az Indamedia Csoporttal együttműködve megrendezésre kerülő InnoSummit innovációs konferencián kerül sor.
A 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetése kapcsán ünnepi felvezetőjében Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke felidézte, hogy az innováció gondolatát már 110 éve megfogalmazták, sokáig mégsem tudták azt beépíteni a gazdaságba. Aztán az Egyesült Államok akkori elnöke, Jimmy Carter úttörőként beszélt arról, hogy az amerikai fejlődés 70 százaléka innovációból származik. De így is a '90-es évekig kellett várni arra, hogy neves közgazdászok foglalkozzanak az innováció-kutatással. A folyamat odáig jutott, hogy idén három közgazdász Nobel-díj is járt az innováció kutatásáért, és ma már a szakértők és a gazdasági döntéshozók is elfogadták, hogy ahol nincs innováció, ott nincs gazdasági növekedés.
Bőthe Csaba, a MISZ ügyvezető igazgatója, a szervezőbizottság elnöke egyrészt azt emelte ki, hogy az idei pályázat miben változott az elmúlt három évtizedéhez képest, másrészt az állandóságra is rámutatott. Hiszen a kreativitás ma is azt jelenti, hogy az álmodozás találkozik a cselekvéssel, ugyanakkor csak abban az esetben társul ez sikerrel, ha a kreatív ötlet találkozik a tőkével. Csak így születhet meg piacosítható a termék, szolgáltatás, és ha az ötlet végül társadalmi és gazdasági haszonnal jár, akkor jelenthető csak ki, hogy az innováció tényleg megvalósult.
Az ügyvezető igazgató beszélt arról is, hogy átlagosan évente ötven pályázat érkezett be szervezőkhöz, és ebből a közel innovációból, 1320 meg is valósult, és született 33 nagydíj is. Jellemző, hogy többségében kkv-k nyertek (19 alkalommal 16 középvállalat), míg 8 nagy vállalat összesen 12 nagydíjban részesült eddig. Bőthe Csaba szerint ez is azt jelzi, hogy nemcsak a nagyvállalatok tudnak sikeresen innoválni és komoly társadalmi hasznot elérni, erre a a kkv-k és képesek, ezért pályázzanak bátran - tette hozzá.
Persze a lényeg akkor is az, hogy a sikeres innovációk köszönhetően 3 ezer milliárd forintot meghaladó éves többlet eredmény született eddig a magyar vállalkozásoknál, amit kiegészítettek a további megtakarítások.
Megújulásnak nevezte, hogy a 2025-ös évre szóló pályázat széleskörű összefogáson alapszik, a társszervezetek bevonásával az volt a cél, hogy a lehetőség híre minél több céghez jusson el.
A 2025. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett további kilenc szakterületi innovációs díj kerül odaítélésre:
- a 2025. évi KKV Innovációs Díj (újdonság)
- a 2025. évi Ipari Innovációs Díj
- a 2025. évi Informatikai Innovációs Díj
- a 2025. évi Agrár Innovációs Díj
- a 2025. évi Energiaügyi Innovációs Díj
- a 2025. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj
- a 2025. évi SZTNH Iparjogvédelmi Innovációs Díj
- a 2025. évi Deep Tech „Alapkutatástól az Innovációig” Díj
- a „2025. év legjobb startup vállalkozása” Díj (a legeredményesebb, 2023. január 1. után alapított innovatív startup számára)
A Magyar Innovációs Nagydíj odaítélésénél a bírálóbizottság az innovációból 2025-ben elért eredményt/többlet árbevételt, valamint a műszaki-, egyéb gazdasági előnyöket, illetve a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve hasonlítja össze a pályázatokat.
- Többlet árbevétel vagy többlet nyereség 0-30 pont (startup cégek esetében az árbevétel 0-10, a növekedési képesség 0-10, a sikeres tőkebevonás 0-10 pontot ér)
- Műszaki tartalom, újszerűség: 0-30 pont (hazai szinten újszerű: 0-10 pont, nemzetközi szinten újszerű 0-20 pont, világszinten újszerű 0-30 pont)
- Környezetvédelem: 0-10 pont (környezetvédelmi szempontból nem káros 0-5 pont, környezetvédelmi szempontból előnyös, új megoldás 0-10 pont)
- Exportképesség: 0-10 pont (piacfelmérés alapján exportálható 0-5 pont, exportálás meg is kezdődött 0-10pont)
- Társadalmi hasznosság: 0-10 pont (nem mérhető társadalmi előny 0-5 pont, mérhető társadalmi előny 0-10 pont)
- Kidolgozottság: 0-10 pont
Szintén újdonság, hogy most már jelentkezni sem kell a díjra, ajánlással is fel lehet kerülni a mezőnybe.
Bőthe Csaba megismételte, hogy a bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter.
Önmagában az innováció jelentette potenciál mellett értékes felajánlásokban részesülhetnek a díjazottak; többek között média, exportfejlesztési, tanácsadási és promóciós csomagokat állítottak össze a nyertes pályázóknak, de a nemzetközi kapcsolatépítésben is segítenek a pályázat szervezői.
Herbály István, az MKIK Innovációs Szakmai Bizottságának elnöke elmondta, hogy a kamara elsősorban abban tud segíteni, hogy az a pályázatról szóló információkat eljuttassa ahhoz a közel egymillió céghez, amivel kapcsolatban állnak. Hangsúlyozta, hogy az MKIK innovációs szakértői 2-3 órás interjúkat készítenek az érintett cégekkel, és ha arra érdemesek, akkor be is ajánlják őket a pályázatra. Emellett egy komoly csomagot is felajánlott az MKIK. Ebben is szerepel médiatámogatás, kiemelt megjelenések, branding megjelenések, export fejlesztési szakértővel történő felkészülés, sőt akár azt is megfinanszírozza az MKIK, hogy a nyertes magyar cég megjelenjen egy amerikai szakvásáron, de a Demján Sándor Programban is pluszpontok járnak a sikeres pályázóknak.
Kovács Viktória, a Nemzeti Innovációs Ügynökség KKV igazgatója hangsúlyozta, hogy az innovatív magyar cégek 58 százalékkal termelékenyebbek, és 90 százalékkal erősebb az exporttevékenységük, de a KSH szerint mégis csak minden harmadik cég számít hazánkban innovatívnak. Erősíteni kell ezt a tevékenységet - húzta alá. Az ügynökség ezért többek között azt vállalta, hogy a nagydíjasokkal megtervezik, hogyan lehet az eddigi eredményeiket a nemzetközi térbe kivinni, konkrétan megnevezve az amerikai, a kínai, és a hongkongi piacokat.
Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai főigazgató-helyettese speciális helyzetben volt, hiszen az élelmiszerelőállítás mindig is problémákkal küzdött és mindig is problémákkal fog küzdeni, hiszen a gazdáknak az egész világon instabil, nehezen kiszámítható környezetben kell a tevékenységüket végezni, ezért is nagyon fontos az innováció az agráriumban. A modern mezőgazdaság eredménye az is, hogy ma már az országokban maximum a lakosságnak csak az 5 százalékának kell a földeken dolgoznia, ugyanakkor a klímaválsággal továbbra is küzdeni kell. A NAK azt szeretné, hogy ezekre a kihívásokra az innovációval találják meg a választ a gazdasági szereplők - magyarázta.
A nagydíj hivatalos honlapján elérhető számos részlet, aminek a pályázási határideje 2025. november 30., éjfél, illetve a pályázat beadási határideje 2026. február 9., éjfél.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!