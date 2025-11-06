Akár az amerikai, vagy a kínai piacokra is kijuthatnak a legsikeresebb innovatív magyar cégek, miközben az eddigi években is több mint 3 ezer milliárd forint többlet bevételt generáltak azok a cégek, amelyek sikeres innovációt hajtottak végre.

A 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetésén, 2025. november 6., Millennium Háza Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Azonban ennél is többet ér a megújult 34. Magyar Innovációs Nagydíj, amelynek a 2025-ös nagydíját a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) – a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint több együttműködő szakmai szervezet támogatásával - hirdette meg a mai napon. Nemcsak a pályázati lehetőségek, a bírálati szempontok, illetve a díjak újultak meg, de további innovációt jelent az is, hogy a nyertesek bejelentése ünnepélyes keretek között 2026. március 19-én, a Néprajzi Múzeumban a kiadónkkal, az Indamedia Csoporttal együttműködve megrendezésre kerülő InnoSummit innovációs konferencián kerül sor.

A 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetése, 2025. november 6., Millennium Háza Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetése kapcsán ünnepi felvezetőjében Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke felidézte, hogy az innováció gondolatát már 110 éve megfogalmazták, sokáig mégsem tudták azt beépíteni a gazdaságba. Aztán az Egyesült Államok akkori elnöke, Jimmy Carter úttörőként beszélt arról, hogy az amerikai fejlődés 70 százaléka innovációból származik. De így is a '90-es évekig kellett várni arra, hogy neves közgazdászok foglalkozzanak az innováció-kutatással. A folyamat odáig jutott, hogy idén három közgazdász Nobel-díj is járt az innováció kutatásáért, és ma már a szakértők és a gazdasági döntéshozók is elfogadták, hogy ahol nincs innováció, ott nincs gazdasági növekedés.

Bőthe Csaba, a MISZ ügyvezető igazgatója, a szervezőbizottság elnöke egyrészt azt emelte ki, hogy az idei pályázat miben változott az elmúlt három évtizedéhez képest, másrészt az állandóságra is rámutatott. Hiszen a kreativitás ma is azt jelenti, hogy az álmodozás találkozik a cselekvéssel, ugyanakkor csak abban az esetben társul ez sikerrel, ha a kreatív ötlet találkozik a tőkével. Csak így születhet meg piacosítható a termék, szolgáltatás, és ha az ötlet végül társadalmi és gazdasági haszonnal jár, akkor jelenthető csak ki, hogy az innováció tényleg megvalósult.

Bőthe Csaba, a 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetésén, 2025. november 6., Millennium Háza Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Az ügyvezető igazgató beszélt arról is, hogy átlagosan évente ötven pályázat érkezett be szervezőkhöz, és ebből a közel innovációból, 1320 meg is valósult, és született 33 nagydíj is. Jellemző, hogy többségében kkv-k nyertek (19 alkalommal 16 középvállalat), míg 8 nagy vállalat összesen 12 nagydíjban részesült eddig. Bőthe Csaba szerint ez is azt jelzi, hogy nemcsak a nagyvállalatok tudnak sikeresen innoválni és komoly társadalmi hasznot elérni, erre a a kkv-k és képesek, ezért pályázzanak bátran - tette hozzá.

Persze a lényeg akkor is az, hogy a sikeres innovációk köszönhetően 3 ezer milliárd forintot meghaladó éves többlet eredmény született eddig a magyar vállalkozásoknál, amit kiegészítettek a további megtakarítások.

Megújulásnak nevezte, hogy a 2025-ös évre szóló pályázat széleskörű összefogáson alapszik, a társszervezetek bevonásával az volt a cél, hogy a lehetőség híre minél több céghez jusson el.

A 2025. év legjelentősebb innovációs teljesítményét elismerő Magyar Innovációs Nagydíj mellett további kilenc szakterületi innovációs díj kerül odaítélésre:

a 2025. évi KKV Innovációs Díj (újdonság)

a 2025. évi Ipari Innovációs Díj

a 2025. évi Informatikai Innovációs Díj

a 2025. évi Agrár Innovációs Díj

a 2025. évi Energiaügyi Innovációs Díj

a 2025. évi Környezetvédelmi Innovációs Díj

a 2025. évi SZTNH Iparjogvédelmi Innovációs Díj

a 2025. évi Deep Tech „Alapkutatástól az Innovációig” Díj

a „2025. év legjobb startup vállalkozása” Díj (a legeredményesebb, 2023. január 1. után alapított innovatív startup számára)

A Magyar Innovációs Nagydíj odaítélésénél a bírálóbizottság az innovációból 2025-ben elért eredményt/többlet árbevételt, valamint a műszaki-, egyéb gazdasági előnyöket, illetve a környezetvédelmi és fenntarthatósági szempontokat is mérlegelve hasonlítja össze a pályázatokat.

Többlet árbevétel vagy többlet nyereség 0-30 pont (startup cégek esetében az árbevétel 0-10, a növekedési képesség 0-10, a sikeres tőkebevonás 0-10 pontot ér)

Műszaki tartalom, újszerűség: 0-30 pont (hazai szinten újszerű: 0-10 pont, nemzetközi szinten újszerű 0-20 pont, világszinten újszerű 0-30 pont)

Környezetvédelem: 0-10 pont (környezetvédelmi szempontból nem káros 0-5 pont, környezetvédelmi szempontból előnyös, új megoldás 0-10 pont)

Exportképesség: 0-10 pont (piacfelmérés alapján exportálható 0-5 pont, exportálás meg is kezdődött 0-10pont)

Társadalmi hasznosság: 0-10 pont (nem mérhető társadalmi előny 0-5 pont, mérhető társadalmi előny 0-10 pont)

Kidolgozottság: 0-10 pont

Szintén újdonság, hogy most már jelentkezni sem kell a díjra, ajánlással is fel lehet kerülni a mezőnybe.

Bőthe Csaba megismételte, hogy a bírálóbizottság a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért tudósokból, vezető gazdasági szakemberekből áll, elnöke Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter.

Önmagában az innováció jelentette potenciál mellett értékes felajánlásokban részesülhetnek a díjazottak; többek között média, exportfejlesztési, tanácsadási és promóciós csomagokat állítottak össze a nyertes pályázóknak, de a nemzetközi kapcsolatépítésben is segítenek a pályázat szervezői.

Herbály István, az MKIK Innovációs Szakmai Bizottságának elnöke elmondta, hogy a kamara elsősorban abban tud segíteni, hogy az a pályázatról szóló információkat eljuttassa ahhoz a közel egymillió céghez, amivel kapcsolatban állnak. Hangsúlyozta, hogy az MKIK innovációs szakértői 2-3 órás interjúkat készítenek az érintett cégekkel, és ha arra érdemesek, akkor be is ajánlják őket a pályázatra. Emellett egy komoly csomagot is felajánlott az MKIK. Ebben is szerepel médiatámogatás, kiemelt megjelenések, branding megjelenések, export fejlesztési szakértővel történő felkészülés, sőt akár azt is megfinanszírozza az MKIK, hogy a nyertes magyar cég megjelenjen egy amerikai szakvásáron, de a Demján Sándor Programban is pluszpontok járnak a sikeres pályázóknak.

Herbály István, a 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetésén, 2025. november 6., Millennium Háza Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Kovács Viktória, a Nemzeti Innovációs Ügynökség KKV igazgatója hangsúlyozta, hogy az innovatív magyar cégek 58 százalékkal termelékenyebbek, és 90 százalékkal erősebb az exporttevékenységük, de a KSH szerint mégis csak minden harmadik cég számít hazánkban innovatívnak. Erősíteni kell ezt a tevékenységet - húzta alá. Az ügynökség ezért többek között azt vállalta, hogy a nagydíjasokkal megtervezik, hogyan lehet az eddigi eredményeiket a nemzetközi térbe kivinni, konkrétan megnevezve az amerikai, a kínai, és a hongkongi piacokat.

Kovács Viktória, a 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetésén, 2025. november 6., Millennium Háza Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Papp Gergely, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakmai főigazgató-helyettese speciális helyzetben volt, hiszen az élelmiszerelőállítás mindig is problémákkal küzdött és mindig is problémákkal fog küzdeni, hiszen a gazdáknak az egész világon instabil, nehezen kiszámítható környezetben kell a tevékenységüket végezni, ezért is nagyon fontos az innováció az agráriumban. A modern mezőgazdaság eredménye az is, hogy ma már az országokban maximum a lakosságnak csak az 5 százalékának kell a földeken dolgoznia, ugyanakkor a klímaválsággal továbbra is küzdeni kell. A NAK azt szeretné, hogy ezekre a kihívásokra az innovációval találják meg a választ a gazdasági szereplők - magyarázta.

Papp Gergely, a 34. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetésén, 2025. november 6., Millennium Háza Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A nagydíj hivatalos honlapján elérhető számos részlet, aminek a pályázási határideje 2025. november 30., éjfél, illetve a pályázat beadási határideje 2026. február 9., éjfél.