Alighanem ez az utolsó esélye az egykori Dunaferrnek, hogy legalább a hengerművét megvásárolja egy cseh érdeklődő, aki mögött a háborút vívó Ukrajna egyik komoly hadiipari beszállítója áll – adja hírül a hvg.hu.

A már két alkalommal is becsődölt Dunaferr túlélése tehát Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétvégi prágai látogatása is közvetve hatást gyakorolhatott. A cél az lenne, hogy Ukrajna további hadieszközöket, így lőszereket kapjon Csehországtól is.

A szállítások egyik potenciális résztvevője a legismertebb cseh hadiipari vállalat, a Michal Strnad tulajdonolta CSG. Ezt apja, Jaroslav Strnad alapította, aki a Dunaferr Steel Rolling a. s. névre hallgató cseh társaság tulajdonosa. E vállalat ugyanis az egyik jelentkező, amelyik az adósságaitól megtisztított hengerművet bezsebelheti. Letette már a felszámoló felhívásában megszabott 1,2 millió eurós óvadékot, és vállalta a milliárdos környezeti kármentesítést is.

A cseh cég mellett egy kínai állami vállalatcsoport, a Hangzhou CIEC Group is pályázik a Dunaferr hengerművére. A Duna Furnace Kft.-re viszont senki sem jelentkezett.

A győztes kilétére várhatóan még májusban fény derül, mivel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter e hónapra ígérte a végleges pályáztatást.

Mindkét pályázó komoly nagyvállalat, de mindkét megoldásnak vannak buktatói. A kínai cég térfoglalása növelné a magyar gazdaság kiszolgáltatottságát, míg a cseh vállalatnál az Orbán-kormány Ukrajna-politikája okozhat feszültséget.

További kérdéseket vet fel egy Magyarországon bejegyzett Dunaferr Steel Rolling nevű cég is, amelynek tulajdonosa a szlovák Jozef Szivák, akinek korábban büntetőügye volt. A svájci–szlovák Duferco–Minerfin konzorcium, amely tavaly még érdeklődött a Dunaferr iránt, most háttérbe szorult.

A Dunaferr-cégek eladásának motivációja vélhetően immár a magyar gazdaság számára szuverenitási kérdésként is felmerülő acélipar túlélése. A lap szerint emellett cél lehet azon kormányzati fiaskónak a választásokig való elsikálása, hogy

az elmúlt fél évtizedben feneketlen kútba dobták az adófizetők több százmilliárd forintját az emblematikus nagyvállalatért.

Dunaújvárosban most az a legfőbb kérdés, hány dolgozót tart meg a két utódcég, ha a vállalatok életben maradnak. Mivel a felszámolások után is még kisvárosnyi, több ezer ember megélhetése vagy utcára kerülése múlhat az ügyön.