Rogán Antal péntektől hatályos utasítása alapján Fenyvesi Csaba Gábor kormánybiztos munkáját az Acélipari Stratégiai Osztály segíti.

A Magyar Közlönyben is megjelent miniszteri döntés alapján az Acélipari Stratégiai Osztály közreműködik a hazai acélipar jövőjét érintő stratégia végrehajtásának összehangolásában, előkészíti az egyeztetéseket a Dunaferr állami felszámolójával és a feladatellátáshoz szükséges szerződéseket, továbbá azok teljesítését is figyelemmel kíséri.

Mindemellett a a kormányzati döntést igénylő intézkedésekkel összefüggő előterjesztések előkészítésében is közreműködik, és a közszolgáltatási szerződés előkészítésével és megkötésével összefüggő feladatokat is ellátja – írja a 24.hu.

A fentieken túl a rendelet alapján az Acélipari Stratégiai Osztály közreműködik abban, hogy az acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos a jogszabály erre irányuló felhatalmazása esetén a felszámolási eljárásban az állam nevében vételi ajánlatot tegyen, és valamennyi állami követelés tekintetében beszámítási jogot gyakoroljon.