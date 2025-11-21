Rogán Antal péntektől hatályos utasítása alapján Fenyvesi Csaba Gábor kormánybiztos munkáját az Acélipari Stratégiai Osztály segíti.
A Magyar Közlönyben is megjelent miniszteri döntés alapján az Acélipari Stratégiai Osztály közreműködik a hazai acélipar jövőjét érintő stratégia végrehajtásának összehangolásában, előkészíti az egyeztetéseket a Dunaferr állami felszámolójával és a feladatellátáshoz szükséges szerződéseket, továbbá azok teljesítését is figyelemmel kíséri.
Mindemellett a a kormányzati döntést igénylő intézkedésekkel összefüggő előterjesztések előkészítésében is közreműködik, és a közszolgáltatási szerződés előkészítésével és megkötésével összefüggő feladatokat is ellátja – írja a 24.hu.
A fentieken túl a rendelet alapján az Acélipari Stratégiai Osztály közreműködik abban, hogy az acélipar megmentéséért felelős kormánybiztos a jogszabály erre irányuló felhatalmazása esetén a felszámolási eljárásban az állam nevében vételi ajánlatot tegyen, és valamennyi állami követelés tekintetében beszámítási jogot gyakoroljon.
Állami támogatást kaphatnak a Dunaferr kirúgott dolgozói: ez a terve a kormánynak velükTöbbek között a vállalkozóvá válást, valamint a 60 év felettieket támogató programokat indít az NGM a dunai vasmű volt dolgozóinak. Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!