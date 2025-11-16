Ukrajna történetének legnehezebb időszakát éli: hónapok óta energiahiány, rendszeres orosz légicsapások, akadozó ellátás és folyamatos katonai nyomás nehezedik az országra. A fronton harcoló katonák és a sötétben, pincékben bujkáló civilek mindennapjai közben azonban a hírszerzés jelentései szerint akadnak, akik luxusvillákban és aranyszínű fürdőszobákban élik világukat — méghozzá közpénzből.

Ahogy azt az Economx is megírta, Volodimir Zelenszkij több miniszter távozását is elfogadta, miután kiderült: az energiaszektorban több milliárd hrivnyás sikkasztási ügy került napvilágra. A botrány középpontjában Timur Mindics, Zelenszkij egykori üzlettársa, valamint egy hozzá köthető vállalkozói kör áll, akik a vádak szerint még az erőművek orosz légicsapások elleni védelmére szánt pénzekhez is hozzányúltak.

Tarjányi Péter: “Ez már nem egyszerű hiba. Ez árulás.”

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, a Frontvonal állandó vendége a Facebookon reagált a botrányra, és szokatlanul kemény szavakkal fogalmazott:

„Háborúban nincs nagyobb bűn, mint a saját népedből meggazdagodni.”

Szerinte egy háború idején nincs luxus, nincs nagyzolás, nincs „magánélet” a közpénz felett:

Aranyvécékkel és pénzzel tömött sporttáskákkal foglalkozni, miközben mások a pincében fagyoskodnak – erre nincs mentség.

A botrány kitörése után az ukrán elnök egyébként nem húzta az időt:

  • menesztette az energiaügyi és igazságügyi minisztert,
  • vizsgálatot rendelt el az energiaszektorban működő állami vállalatoknál,
  • teljes vezetői cserét kezdeményezett az Energoatomnál és az Ukrhydroenergónál,
  • törvénymódosítást sürgetett az energiahivatal átalakítására.

Tarjányi szerint most dől el, hogy Zelenszkij hajlandó-e levágni a saját köreit, vagy engedi, hogy a korrupció belülről rohasztja tovább az országot.

„A háború nem a fronton dől el — a veszély sokszor belülről jön”

A szakértő szerint a tanulság világos:

A technológia, a fegyverek és a szövetségesi támogatás mit sem ér, ha a döntéshozók erkölcse omlik össze. Háborúban nincs idő halogatni:

Meg kell értenünk, nem az az állam erős, amelyik sokat ígér, hanem az, amelyben a vezetőknek nincs aranyból a vécéjük, miközben a nép a sötétben ül.

Tarjányi a poszt végén azt is világossá tette, hogy a történet tanulsága nem csak Ukrajnára vonatkozik:

„A korrupció pusztít. Itthon is.”