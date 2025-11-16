Ukrajna történetének legnehezebb időszakát éli: hónapok óta energiahiány, rendszeres orosz légicsapások, akadozó ellátás és folyamatos katonai nyomás nehezedik az országra. A fronton harcoló katonák és a sötétben, pincékben bujkáló civilek mindennapjai közben azonban a hírszerzés jelentései szerint akadnak, akik luxusvillákban és aranyszínű fürdőszobákban élik világukat — méghozzá közpénzből.

Ahogy azt az Economx is megírta, Volodimir Zelenszkij több miniszter távozását is elfogadta, miután kiderült: az energiaszektorban több milliárd hrivnyás sikkasztási ügy került napvilágra. A botrány középpontjában Timur Mindics, Zelenszkij egykori üzlettársa, valamint egy hozzá köthető vállalkozói kör áll, akik a vádak szerint még az erőművek orosz légicsapások elleni védelmére szánt pénzekhez is hozzányúltak.

Tarjányi Péter: “Ez már nem egyszerű hiba. Ez árulás.”

Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő, a Frontvonal állandó vendége a Facebookon reagált a botrányra, és szokatlanul kemény szavakkal fogalmazott:

„Háborúban nincs nagyobb bűn, mint a saját népedből meggazdagodni.”

Szerinte egy háború idején nincs luxus, nincs nagyzolás, nincs „magánélet” a közpénz felett:

Aranyvécékkel és pénzzel tömött sporttáskákkal foglalkozni, miközben mások a pincében fagyoskodnak – erre nincs mentség.

A botrány kitörése után az ukrán elnök egyébként nem húzta az időt:

menesztette az energiaügyi és igazságügyi minisztert,

vizsgálatot rendelt el az energiaszektorban működő állami vállalatoknál,

teljes vezetői cserét kezdeményezett az Energoatomnál és az Ukrhydroenergónál,

törvénymódosítást sürgetett az energiahivatal átalakítására.

Tarjányi szerint most dől el, hogy Zelenszkij hajlandó-e levágni a saját köreit, vagy engedi, hogy a korrupció belülről rohasztja tovább az országot.

„A háború nem a fronton dől el — a veszély sokszor belülről jön”

A szakértő szerint a tanulság világos:

A technológia, a fegyverek és a szövetségesi támogatás mit sem ér, ha a döntéshozók erkölcse omlik össze. Háborúban nincs idő halogatni:

Meg kell értenünk, nem az az állam erős, amelyik sokat ígér, hanem az, amelyben a vezetőknek nincs aranyból a vécéjük, miközben a nép a sötétben ül.

Tarjányi a poszt végén azt is világossá tette, hogy a történet tanulsága nem csak Ukrajnára vonatkozik:

„A korrupció pusztít. Itthon is.”