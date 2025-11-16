A találkozóra néhány nappal az után került sor, hogy az ukrán elnök támogatását fejezte ki a sikkasztási vádak kivizsgálását illetően, amely többek között Zelenszkij egy korábbi üzlettársát is érinti – írja a Bloomberg.
A megbeszélést követően az ukrán elnök öt lehetséges lépést vázolt fel, amelyek közé tartozik a miniszteri kabinet számára kiadott utasítás egy sürgős törvénytervezet kidolgozására a Nemzeti Energia- és Közműszabályozási Bizottság átalakítását illetően.
A bejelentés emellett érintette még az energiaszektorban működő főbb állami vállalatok átszervezésének megkezdését is, beleértve a pénzügyi tevékenységük teljes körű auditálását.
Ezenfelül új vezetőséget kap az Energoatom is, Ukrajna atomerőmű-üzemeltetője, valamint az Ukrhydroenergo is, az ország legnagyobb vízerőmű-termelő vállalata.
A vizsgálat következtében, Zelenszkij utasítására lemondott az igazságügyi és energiaügyi miniszter is. Az elnök indítványozta korábbi üzlettársa, Timur Mindich és egy másik üzletember szankcionálását is, akik érintettek lehettek a rendszerben, amely pénzt sikkasztott az energiaszektorból, valamint az erőművek orosz légicsapások elleni védelmére szánt forrásokat is.
„Kiborult az aranybili” – Orbán Viktor élesen bírálta az ukrán vezetéstOrbán Viktor szerint Ukrajnában egy, Zelenszkij elnökhöz is köthető háborús maffiahálózatot lepleztek le. A miniszterelnök a Facebookon reagált a botrányra, élesen bírálva az EU Ukrajnát támogató politikáját.
