Különleges képződmény a magyar üzleti ökoszisztémában az igazi hungarikumnak számító első magyar neobank. A 100 százalékban magyar alapítású, itthon engedélyezett és hazai székhelyű BinX valahol félúton helyezkedik el a két műfaj között: egy hagyományos, bankfiókokkal rendelkező, hiteleket kihelyező és nagy marketing büdzsével rendelkező kőbank és az olyan trendi, sokak által használt és szeretett fintechek, mint a Revolut vagy a Wise. Ám a BinX leginkább a saját útján jár és a saját pályáján, a maga ligájában versenyez a figyelemért és a magyar vállalati ügyfelekért.

De miért is írunk épp most a BinX-ről, és miért is fontos, hogy megértsük: valójában kik ők és mit akarnak? Közel négy évnyi stratégiai tervezés, tőkegyűjtés és technológiai építkezés után közel egy évvel ezelőtt, 2024. június 6-án „jöttünk ki a fényre” – fogalmaztak a BinX alapító-vezetői a neobank keddi, budapesti sajtótájékoztatóján. Vagyis a bankfüggetlen BinX, mint a legnagyobb magántőkéből megvalósuló hazai fintech startup, egy évvel ezelőtt lépett piacra, és azóta is aktívan tevékenykedik: a hazai kkv szektornak nyújt modern fizetési szolgáltatásokat.

Váradi János, a Binx igazgatóság elnöke, Kis Ervin Egon, a BinX stratégiai igazgatója az eddigi eredményekről azt árulta el, hogy:

jelenleg több mint 150 fős csapattal dolgoznak;

eddig az 5 ezret is meghaladja az őket választó magyar kis-és középvállalkozások száma;

ami a gyakorlatban 6 ezer körüli felhasználót jelent, hiszen egy számlát gyakran többen is kezelnek;

már 730 ezer feletti tranzakció zajlott le a „BinX-gépezetben”;

mindez 520 milliárd forint feletti tranzakció volumenben.

A BinX-vezetők azt a büszkeségüket pedig külön kiemelték, hogy tisztán digitális pénzforgalmi szolgáltatóként, –amelynek tényleg egy darab fizikai bankfiókja sincs –, náluk akár tíz perc alatt is lehet online számát nyitni. A jól hangzó reklámszlogenhez képest a valóság, hogy ügyfeleiknek ehhez átlagosan 18 perc szükséges, ugyanakkor aktuális számlanyitó rekorderük mindezt mindössze 4 perc 46 másodperc alatt elintézte. Majd ezen a ponton adódik az újabb kérdés: hogyan szerez magának egyáltalán ügyfeleket egy hazai alapítású neobank, amely meglehetősen telített és zajos piacon versenyez?

A BinX története nem előzmény nélküli: a Számlázz.hu alapítói álmodták meg és hozták létre részben saját tőkéből, társulva más partnerekkel, köztük intézményi és magánbefektetőkkel. A cél a neobank alapításával nem az volt, hogy forradalmi lendületet vigyenek a bankingbe, hiszen azt már az előzmény cég, a Számlázz.hu megtette, amely mára szinte végleg eltüntette a klasszikus, papír alapú számlatömböket. „Akinek még megvan a hagyományos számlatömbje, ő biztosan azért tartotta meg, mert konkrétan szerelmes bele” – viccelődött Váradi János, hol tart ma a digitalizáció szintje.

Kis Ervin Egon erre annyival kontrázott, hogy „konkrétan fizikai fájdalmat érzünk, amikor valaki kinyomtat egy számlát, aminél már csak az nagyobb fájdalom, amikor valaki egy kinyomtatott számláról kézzel visz be adatokat egy banki applikációba, ezzel lehetőséget adva a tévedésekre, az elírásos hibákra.” A BinX krédója, egyik fő célkitűzése változatlanul az, hogy modern, digitális pénzügyi szolgáltatásokat biztosítsanak a magyar kkv-knak, továbbá, hogy maga a digitális bankolás egyben élmény is legyen. Mint az alapítók mondják, ők ökoszisztémát árulnak, jelentsen ez bármit is.

Mostanra talán el is veszhettünk – joggal – a modern, meglehetősen megfoghatatlan fogalmak tengerében, ezért talán azt sem árt tisztázni: a BinX egész pontosan mitől is neobank?

a cég hivatalosan e-money-t, azaz elektronikus pénzt bocsát ki, és ezen keresztül végzi a különböző műveleteket;

így következésképen ügyfelei részére sem úgynevezett „számlapénzt” tart nyilván: helyette a rendelkezésükre álló elektronikus pénzállományt kezeli;

az ügyfelek közötti forgalmat nem bankszámlapénzben, hanem elektronikus pénzben bonyolítják;

a külső utalásoknál az ügyfél elektronikus pénzét bankszámlapénzre átváltva utalják át;

a beérkező utalások esetében a beérkező összeget azonnal elektronikus pénzre váltják és az ügyfélnek jóváírják.

Mindezeket túl, ami még innovatívvá teszi a BinX szolgáltatásait, hogy banki rendszerük integrálva van minden illetékes hatósághoz, például a NAV egyéni vállalkozói nyilvántartásához és a cégnyilvántartáshoz. Valamint, amikor az ügyfelek adatait azonosítják, automatikusan elérik a közhiteles adatbázisokat is. Ez tehát azt jelenti a gyakorlatban, hogy sok esetben már ahhoz sem kell emberi munkaerő, banki munkatársi ellenőrzés, amikor elkészül a már említett, online megnyitható számla, amely hivatalosan besorolását tekintve belső pénzforgalmi, vállalkozói számla. Ehhez jön hozzá a 0-24 órás magyar nyelvű ügyfélszolgálat.

„Szemben velünk, a Revolut vagy a Wise számlák például nem jelenthetők be a magyar cégbíróságokon, és ezeket elsődleges számlaként sem lehet használni. Cserébe a BinX-számla lehet elsődleges, amely inkasszálható, és az MNB is folyamatosan monitorozza, ellenőrzi a működésünket” – mondta el Kis Ervin Egon, aki arról is beszélt, hogy a vonatkozó uniós és hazai jogszabályokkal összhangban ők nem rendelkezhetnek hitelintézeti engedéllyel, ezért ügyfeleiknek hitelt és kölcsönt sem adhatnak. Vagyis ők nem befektetik, hanem letétbe helyezik a pénzt.

Amibe neobankként elhelyezhetik az ügyfelektől átvett pénzeszközöket, azok az alacsony kockázatú likvid eszközök, például:

állampapírok;

diszkont kincstárjegyek;

és MNB-kötvények.

Amelyek pedig jellemzően a BinX bevételi forrásai:

a számlavezetési díjak és az ügyfeleknek kínált különböző számlacsomagok;

a nagyobb üzleti ügyfeleknek nyújtott speciális banki szolgáltatások;

a kártyás tranzakcióik után kapott összegek.

Végül már csak a hogyan tovább kérdése maradt, hogy milyen irányokba mehet el a BinX a jövőben, még milyen lehetőségek állhatnak előtte? A neobank alapító-vezetői túl azon, hogy tisztán felhőalapú, haladó szellemű rendszerüket még több innovatív, okos megoldással, automatizációval és társaival bővítenék, bevallottan nem törnek kereskedelmi banki babérokra, nem építenek ilyen típusú modellt. Ahogy külföldi székhelyben és karrierben sem gondolkodnak, ők a magyar ügyfelekre szabva, alapvetően itthon szeretnének sikeresek és versenyképesek lenni.

Momentán ott tartanak, hogy veszteségesek, és ahhoz, hogy a BinX nyereségesnek mondhassa magát, újabb és újabb ügyfelekre lenne szüksége. Azzal, mint a cég vezetői állítják, tisztában vannak, hogy egy magyar neobankból nagy valószínűség szerint sosem lesz 100 milliárdos piac, ezt ők azonban nem bánják. Ennek ellenére sem gondolkodnak exitben, nem akarják eladni a BinX-et egyetlen itthon jelenlévő nagy banknak sem. Amiben szintén biztosak, hogy változatlanul nem hoznak létre fiókhálózatot és a készpénzből a jövőben sem kérnek. Abban azonban látnak fantáziát, hogy egy szép napon tőzsdére lépnek vagy befogadják köreikbe a lakossági ügyfeleket.