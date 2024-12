Energiaital, májkrém, szaloncukor, gin, fehérjepor, kakaópor, száraz vörösbor, macskaalom, kutyapanzió ez csak néhány termék vagy szolgáltatás, melyeket az elmúlt években tesztelt a Szupermenta csapata.

De volt burgonya, túrórúd, babapiskóta, meggyes sör, fehér bor, dobozos margarin, kapszulás kávé, ketchup is a vizsgált termékek között. 2014-ben a fűszerpaprikával indult a Szupermenta program. Terméktesztek mögött a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakértő munkatársai állnak.

A szupermenta több mint egy általános kóstolással egybekötött program

– mondta Felkai Beáta Olga, az Agrárminisztérium élelmiszerláncért felelős helyettes államtitkára, a program elindulásának tizedik évfordulója alkalmával tartott eseményen.

A fogyasztó fél másodpercet tölt azzal, hogy a termékek címkéjét megnézze a boltban, ha nem tudják felhívni valamilyen jelzéssel a figyelmét, ha nincs előtte olyan információ, ami alapján dönthet, akkor nem biztos, hogy azt a terméket fogja választani, ami számára a legmegfelelőbb.

Példaként említette, hogy a hazai boltok polcain 130 féle tejföl van, ebből a Szupermenta tesztelés alkalmával 38 félét kóstoltak. A terméktesztek során a polcfelmérés után, hatósági mintavétel, laboratóriumi vizsgálat jön és ezután tesztelik kóstolással a terméket.

Egy-egy termékteszt után az első három helyezett emblémát is igényelhet, amit egy évre kaphat meg, mára 100 olyan termék van, aki megkapta a Szupermenta emblémáját.

Az elmúlt tíz évben 2400 terméket vizsgáltak a kollégák, és ehhez negyed millió laborvizsgálatot végeztek el, sorolta a helyettes államtitkár.

A minőség fontosabb, mint a mennyiség

Háztartásonként jellemzően egy kilogramm szaloncukor fogy Magyarországon, mondta Intődy Gábor, Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Kiemelte, kiegyensúlyozott a szaloncukorpiac, diszkrét fogyasztáscsökkenés van, de ez az emelkedő áraknak köszönhető. A minőségnek magasabb ára van. A kakaó és a cukor ára jelentős hatással van az édességiparra, nehéz az árakat belőni, amikor egy éven belül 12 ezer dolláros és a 4-5 ezer dolláros tonnánkénti kakaóbab árral is szembesülnek a gyártók. Az édességipar csúcsszezonja az év utolsó hónapja a mikulás, és a karácsonyi időszak miatt, valamint a húsvéti ünnepek, de a Valentin-nap alkalmával is jelentős mennyiségű desszert fogy.

A cukrászdák az elmúlt 6-8 évben kezdtek ismét szaloncukrot készíteni. Pár tízkilós mennyiségtől akár az egy tonnát is eléri a kézműves szaloncukor aránya egy-egy cukrászdában, mondta Erdélyi Balázs, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.

A zselés szaloncukor még divat, de sokan keresik a különlegességeket is. Nagy dilemma az édességgyártóknak, hogy készítsen-e még zselés szaloncukrot vagy engedjen az új, divatos ízeknek, mondta Intődy Gábor.

A szaloncukorra az élelmiszerkönyvben pontos szabályozás van, túl nagy szemű sem lehet, legalább 70 szemnek kell egy kilóban előfordulnia, erről már Pleva György, a Nébih elnöke beszélt. Kiemelte, a bevonómassza folyamatosan megy ki a divatból. Divatosak a marcipános, likőrös szaloncukrok is. Inkább vegyünk kevesebbet egy szaloncukorból, de az minőség legyen. A sós ízek is megjelentek, az olajos magvak is jelen vannak, és a csípős és az édes-savanyú, valamint a citrusos ízek is megjelent az édesipari termékekben, mondta Intődy Gábor, aki hozzátette, hogy örülnek, hogy a vásárlói igények eltolódtak a minőség irányába.

Egyre nagyobb az igény a mentes termékekre, mondta Erdélyi Balázs, azt nem tudja megítélni, hogy életmódváltás vagy betegség miatt vásárolnak egyre több ilyen termékeket a vevők.

Górcső alatt a szaloncukor

A 113-dik termékkör volt a most tesztelt kókuszos szaloncukor, ez a vizsgálat gyorsított eljárásban zajlott, de van, amikor 3-6 hónapot is igénybe vesz egy termék tesztje, mondta a helyettes államtitkár. A mostani vakteszten összesen 55-en vettek részt, a kóstolók 19 féle szaloncukorról mondhatták el a véleményüket.

Az idei évi kókuszos szaloncukor teszt során, az első helyezett a Spar kókuszos szaloncukra lett. A második Favorina szaloncukor, a dobogó harmadik fokára pedig a Lissé kókuszos szaloncukor került.

Mi az a Szupermenta A Szupermenta 2014 novembere és 2024 novembere között 110 termékkör teljes körű vizsgálatát végezte el a feldolgozott élelmiszerektől kezdve, az alkoholos italokon, a fűszernövényeken, az állatgyógyászati készítményeken át egészen a fűmagokig. Közel 2380 terméken több mint 230 ezer laboratóriumi paraméter vizsgálatát végezték el, a kedveltségi kóstolásokon 2155 fő vett már részt. A Szupermenta egyedülálló szakszerűségével emelkedik ki a népszerű, internetes kedveltségi összehasonlítások közül, melyek jórészt csak kóstoláson alapulnak. A Szupermenta terméktesztek teljesen egyediek és utánozhatatlanok, hiszen a Nébih hatósági felügyelői bekérhetik a termékek gyártmánylapját, így a laboratóriumi vizsgálatok eredményeit összehasonlítva elemezhetik, vajon tényleg azt tartalmazzák-e a termékek, amit a csomagoláson feltüntettek. Problémás termékek esetén pedig azonnali intézkedésekre is lehetőség van. A szupermenta.hu oldalon laboratóriumi, érzékszervi, hatósági és kedveltségi vizsgálatokkal alátámasztott, hiteles szakvéleményeket tesznek közzé. A weboldalon megtalálható minden, ami a vásárlókat segítheti a döntésben: a biztonsági és minőségi vizsgálatok eredményei, hasznos háttér-információk, érdekességek és természetesen a kedveltségi rangsorok.

Idén egyébként brutális édesség árakra kell készülni a vásárlóknak, hívta fel a figyelmet a Magyar Édességgyártók Szövetsége. A karácsonyt megelőző időszakban nagyjából 3-3,5 tonna szaloncukor eladására számítanak, az áremelkedések miatt ez várhatóan megközelíti a 20 milliárd forintos értéket. A szövetség úgy számol, hogy a teljes decemberi édességforgalom 50 milliárd forint körül lesz, erről itt írtunk bővebben.