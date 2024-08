Egy jogszabálytervezet szerint drágulhatnak a kötszerek és változhat a gyógyszerellátás. Ez nem egy velejéig rossz és gonosz papír, a kérdések egy részéről volt egyeztetés a Belügyminisztériummal, egy másik részéről pedig nem, mondta Rásky László az Orvostechnikai Szövetség (OSZ) főtitkára az ATV Egyenes beszéd című műsorában.

Az OSZ főtitkára elmondta: a havonta felírható kötszerek darabszámát 20-ról 15-re csökkentenék, tíz évvel ezelőtt a felírható kötszer havi darabszáma még 30 darab volt.

Arról, hogy változhat a gyógyászati segédeszközök finanszírozása, a Népszava írt először a napokban.

Rásky László kiemelte: ezeket a kötszereket lábszárfekélyre, felfekvésre írhatják fel az orvosok. De ha most csökkentik a darabszámot, akkor a betegek ellátása sérül, valamint ha további kötszerre van szüksége azt csak piaci áron tudja majd beszerezni.

Háromszorosára emelkedhetnek a betegterhek

Arra reagálva, hogy a Belügyminisztérium azzal indokolja a döntést, hogy ez a betegek érdekeit szolgálja,

Rásky László úgy reagált, sokszor az az érzésük, hogy még egy-két ilyen intézkedés, ami a betegérdekeket szolgálja, akkor nem lesz ellátás sem.

Példaként említette, hogy a kötszerrel foglalkozó tagvállalataik azt mondják, ha ezt a jogszabályt elfogadják, akkor az azt jelentené, hogy évtizedeket mennének vissza a sebellátásban.

A változások indokaként a költségvetési indokok vél felfedezni az Orvostechnikai Szövetség. A Pénzügyminisztérium részéről van egy nyomás az ágazatok felé, ezért ez a sok megszorító intézkedés, fogalmazott Rásky László.

A tervezet a pelenkák és az injekciós tűk esetében is lehetőséget ad a piac szereplőinek arra, hogy a jelenlegi ártól 40 százalékkal eltérhetnek. Ez akár háromszorosára növeli a betegterheket, tette hozzá a főtitkár.

A kórházi adósságokkal kapcsolatban az Economxnak mondta el néhány hete Rásky László, hogy a jelenlegi adósságrendezés még szépségtapasznak is kevés. Erre Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár úgy reagál a műsorban, hogy ez nem egy szépségtapasz, és minden ígéretét be fogja tartani, amit az orvostechnikai beszállítóknak tett. Két éven belül szeretnének az értéktartó finanszírozásra átállni, ennek az alapjait lerakták és közösen dolgoznak rajta.

Erre Rásky László úgy reagált, ha meg akar nyugodni, akkor az államtitkárt hallgatja, mert az ő szavai szerint minden rendben az az egészségügyben. Mivel az állam is elismeri azt, hogy 180-200 nap a tényleges fizetési a határidő a jogszabályba leírt 60 nap helyett, azt javasolta Rásky László, hogy tegyenek egy próbát és az államigazgatásban a tisztségviselők is 180 napig ne kapjanak fizetést. Felhívta a kormányzat figyelmét, hogy a kórházi adósságok folyamatos emelkedése miatt ősszel újabb adósságrendezésre lesz szüksége beszállítóknak, de erről már az Economxnak is beszélt.