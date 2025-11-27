Új fejezet indult a hazai ortopéd sebészetben, mert a térdprotézis műtétek után a csípőprotézis műtéteknél is elérhető a robotsebészet – mondta egy online sajtótájékoztatón Knoll Zsolt, az Emineo magánkórház orvosigazgatója, ortopéd-traumatológus, sportsebész, térdspecialista.

Az ortopédiában a robot a hívószó és futótűzként terjed világszerte robotsebészet, a térdműtétekkel indult az innovatív eljárás, most pedig a csípőműtéteknél jön egy új fejezet.

Egy éve kezdték el a robotasszisztált térdműtéteket, már több mint 200 műtétet végeztek el és 16 orvost képeztek ki a robotasszisztált műtéti ellátásra. Egy operáció során kétoldali műtéteket is végeznek, ez pedig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) által finanszírozott műtéteknél nem is lehetséges Magyarországon. A robotasszisztált műtét előnye, hogy a beteg már a műtéti nap esti óráiban sétál, és jellemzően két-három napig maradnak a páciensek a fekvőbeteg-ellátásban.

Nemzetközi tapasztalata az, hogy ahol elhelyeznek egy robotot, ott a protézises műtétek 80 százalékát már robot segítségével végzik és csak a műtétek ötöde történik hagyományos technikával

– tette hozzá az orvosigazgató.

A Magyarországra érkező páciensek egy része külföldi, Ausztriából, az Egyesült Arab Emírségekből, de Erdélyből, Szlovákiából és Németországból érkeztek betegek.

A páciensek átlagéletkora 60-74 év közötti. A műtét előtti fájdalom a páciensek közel felénél egy tízes skálán 9-10-es erősségű volt, a beavatkozást követő hatodik héten a kontrollon a páciensek 44 százaléka már csak 1-2-es fájdalmat jelzett, ami a gyakorlatban fájdalommentes vagy ahhoz közeli állapotot jelent – hangzott el a sajtótájékoztatón.

A betegek egyre tájékozottabbak

Egy edukációs forradalomnak vagyunk a szemtanúi – fogalmazott az orvosigazgató. Nemrégen egy protézis nyílt napot szerveztek, amin 70 érdeklődő vett részt, egy korábbi ilyen eseményükön pedig tíznél kevesebben voltak. Úgy fogalmazott Knoll Zsolt a jól tájékozott betegeket gyógyítani is könnyebb. Kérdésre válaszolva elmondta, hogy a primer protézisek esetében javasolt a robotasszisztál műtét, vagyis azoknál, akiknek ez az első ilyen beavatkozása, de hozzátette, minden protézis 20 év után kilazul.

A térdműtéteknél nem nagyon fordul elő olyan, hogy manuális műtét javasolt, de csípőműtétek esetén lehetnek olyan esetek, ahol nem javasolják a robotasszisztált eljárást.

Az Amerikában fejlesztett Rosa robottal már tíz csípőműtétet végeztek a magánklinikán – mondta Háncs Tivadar ortopéd sebész főorvos, robotsebészeti specialista. A legfontosabb a tervezés és a kivitelezés, a Rosa mindkét területen az orvosok segítségére áll. A robotkar soha nem végez önálló mozdulatot, kizárólag a sebész aktív irányítására mozdul, a döntés minden esetben a sebészé – árulta el a részletek a főorvos.

Tízből hét embernek nem ismeretlen a robot az egészségügyben

A magánklinika reprezentatív kutatása szerint tízből heten hallottak a robotasszisztált műtéti lehetőségről – mondta Börzsei-Knoll Veronika, a klinika ügyvezető igazgatója, ortopéd-traumatológus, boka-lábsebészeti specialista. A robotsebészet 65 és 75 éves korosztályban és a felsővezetők körében volt a legismertebb. A robot segítségével megvalósuló csípő-és térdprotézis beültetések előnyeként a megkérdezettek 68 százaléka azt válaszolta, hogy a beavatkozás pontosabb precízebb, és a kisebb a szöveti sérüléssel jár és gyorsabb felépülést eredményez. A műtét utáni rehabilitációval kapcsolatos félelmek kapcsán pedig a mozgáskorlátozottságot és a hosszú rehabilitációt emelték ki a megkérdezettek. A megkérdezettek döntő többsége biztonságérzetét meghatározó tényezők között a tapasztalt orvost (88 százalék) és a korszerű technológiát (85 százalék) jelölte meg.

A műtéti árakkal kapcsolatos kérdésre Börzsei-Knoll Veronika az Economxnak azt válaszolta, transzparens árakkal dolgoznak. Ezeknek a műtéteknek a csomagára nagyságrendileg négymillió forint körül alakul. És árban jellemzően nincs szignifikáns különbség a hagyományos térdműtét és a robotasszisztált eljárás között – tette hozzá az ügyvezető igazgató. Ugyanakkor azt hangsúlyozták, hogy a robotasszisztált műtéteknél 30-35 százalékkal gyorsabb a felépülés.