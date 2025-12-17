Sajtótájékoztatóján a lett biztos elmondta, hogy az egészségügyi csomagot egy biotechnológiai jogszabály, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályok felülvizsgálata, valamint egy úgynevezett szívvédelmi terv alkotja. A csomag meglátásuk szerint

megerősíti az uniós biotechnológiai ágazatot, felgyorsítja az innovatív, új kezelések és terápiák kidolgozását a betegek számára, egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi az orvostechnikai eszközök fejlesztésére vonatkozó szabályokat az uniós vállalkozások számára a laboratóriumtól a piacig,

biztosítva ugyanakkor a betegbiztonság nagyon magas szintjét. A javaslatcsomag kezeli az Európában vezető haláloknak számító szív- és érrendszeri betegségek problémakörét, a megelőzésre, felismerésre és időben történő kezelésre vonatkozó átfogó uniós megközelítéssel - magyarázta.

Ezek a kezdeményezések együttesen hozzá fognak járulni ahhoz, hogy valamennyi uniós tagország állampolgára egy modernebb, hatékonyabb és jobb ellenálló képességű egészségügyi ökoszisztémát élvezhessen, miközben ösztönzik a növekedést és az innovációt ebben a stratégiai ágazatban - mondta a gazdaságért és termelékenységért felelős uniós biztos.

A sajtótájékoztatón Várhelyi Olivér egészségügyért és állatjólétért felelős uniós biztos közölte: az Európai Bizottság jelentős egyszerűsítést javasol az egészségügyi ágazatban, hogy a biztonságos és hatékony eszközök gyorsabban eljussanak a betegekhez, miközben fenntartják a legmagasabb biztonsági előírásokat.

Kiemelte, hogy az orvostechnikai eszközökre vonatkozó szabályok felülvizsgálata kiszámítható keretet hoz létre a megfelelőségi értékelésekhez, egyértelmű határidőkkel és díjakkal, továbbá csökkenteni fogja a jelentéstételi kötelezettségeket, ami különösen a kis- és közepes vállalkozások számára lesz előnyös, amelyek az ágazat 90 százalékát teszik ki. A felülvizsgálat legalább hárommilliárd eurót szabadít fel az európai vállalatok számára, amit innovációra költhetnek, emellett gyorsabb hozzáférést biztosít az európaiak számára az életmentő technológiákhoz - emelte ki a magyar uniós biztos.

Közölte továbbá, hogy az EU 2026-ban 20 millió eurót fog befektetni a mesterséges intelligenciára épülő és az adatvezérelt eszközökbe, ami lehetővé teszi a korai diagnózist, a kockázatok hatékonyabb előrejelzését és a jobban személyre szabott megelőzést.

"Cselekvés nélkül azzal nézünk szembe, hogy a jövő teljes generációi szenvedhetnek krónikus betegségekben, azok minden gazdasági és társadalmi következményével mindannyiunk számára" - tette hozzá Várhelyi Olivér.