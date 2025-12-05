Csupán néhány nap, és lejár a sérült nyugdíjas élelmiszer-utalvány beváltási határideje:

még december 10-ig lehet ezt a cserét megejteni – a feldolgozás, gyártás és postázás időigénye okán.

A Magyar Államkincstár (MÁK) tájékoztatása alapján, ha az ősszel kiküldött utalvány valamilyen külső behatás miatt úgy megsérül, hogy a kereskedő már nem fogadhatja el, a csere az államkincstártól, a megfelelő nyomtatvány benyújtásával kérhető. Tudniillik a kereskedők a vásárlásnál ellenőrzik az érvényességet, az eredetiséget és azt, hogy az utalvány sértetlen-e. Ha a biztonsági elemek nem láthatók, vagy az azonosítószám, vonalkód nem beazonosítható, az üzlet megtagadhatja a beváltást.

Bár az őszi kézbesítés során elvileg minden arra jogosult megkapta, de fontos tudni, hogy most már mindössze öt nap maradt a valami miatt megsérült nyugdíjas utalványok cseréjére.

A csere kérelme a kincstár megfelelő nyomtatványának benyújtásával indítható. A sérült utalványokat a Feldolgozó Központba kell eljuttatni vizsgálat és csere céljából, hívták fel a figyelmet a MÁK részéről.

Ha pedig nincs ilyen probléma, az ép utalványok felhasználhatósága is csak december 31-ig, ez év végéig érvényes.

Az is lényeges tudnivaló, hogy kizárólag élelmiszer vásárlására használhatók fel, más termékre nem.