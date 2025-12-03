Ugyan még az idei évben is vár ránk egy különleges, ötnapos hosszúhétvége, mivel december 24. szerda is munkaszüneti nap, 2026 jócskán bővelkedni fog hosszú hétvégékben.

Konkrétan egy négynapos hosszú hétvégével kezdődik az év, mivel január elseje, újév napja csütörtökre esik, így január 2. péntek pihenőnap.

A kapott pihenőnapot január 10-én szombaton kell ledolgozni.

Ezután sokáig nem lesz munkaszünet, mivel március 15. vasárnapra esik. Április 3. és 6. között lesz a négynapos húsvéti hosszú hétvége. Mivel mind a négy nap munkaszüneti nap, ezért itt nincs mit ledolgozni.

Május elseje péntekre esik, ez ismét egy háromnapos hosszú hétvégét jelent, május 23-24-25. pedig a pünkösdi hosszú hétvége lesz – írja a Kiskegyed.

Az államalapítás ünnepe ugyancsak egy négynapos hosszú hétvégét hoz magával, mivel augusztus 20. csütörtökre esik, így augusztus 21. péntek pihenőnap, amelyet augusztus 8-án kell majd ledolgozni. Október 23. ugyancsak péntekre esik, ami így szintén egy háromnapos hosszú hétvégét jelent. November elseje ugyanakkor vasárnapra esik.

A karácsony is négynapos hosszú hétvége lesz (december 24-27.), ahol a szenteste lesz a pihenőnap, amelyet december 12-én szombaton kell ledolgozni.