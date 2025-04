Április 22-ig kiürültek a munkahelyek, tegnap minden zárva volt, ma azonban az utolsó bevásárló rohamra kerül sor az üzletekben.

Az ünnep ugyanis a következőképpen alakul:

április 19. szombat – heti pihenőnap,

április 20. vasárnap - ünnepnap

április 21. húsvét hétfő – ünnepnap, munkaszüneti nap.

Négynapos hosszúhétvége köszöntött ránk, április 17. volt az utolsó munkanap. Akik vendégvárásban, családi ünneplésben gondolkodnak, jó, ha tudják, már holnap is zárva lesznek az üzletek.

De nézzük a részleteket, mert van mentsvár, ha mégis elfelejtünk valamit, vagy plusz vendégek jelentkeznek be.

Nagyszombat szokásos szombatként működik, vagyis azok az üzletek, amelyek nyitva vannak máskor is ezen szombatonként, nyitva lesznek most is.

Húsvétvasárnap és húsvéthétfőn az üzletek zöme zárva lesz. Április 22-én kedden pedig minden visszatér a megszokott kerékvágásba.

Általánosságban az ünnepnapon is nyitva lehetnek:

a benzinkutak,

a virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a vendéglátó- és szórakozóhelyek.

A Tesco áruházak 2025. április 20-án és 21-én zárva tartanak. Ekkor csak a Tesco benzinkutak állnak rendelkezésre, azok is csak 8:00 és 19:00 óra között, kivéve húsvétvasárnap, amikor csak az önkiszolgáló tankolóautomaták működnek. Április 19-én viszont nyitva van az ország 181 Tesco üzlete.

A Lidl üzletek április 20-án és 21-én zárva tartanak. Április 19-én szokásos nyitvatartási rend lesz.

A Kaufland áruházai április 20-án és 21-én nem nyitnak ki, azonban április 19-én 6:30 és 21:30 között tartanak nyitva.

A Penny boltjai húsvétvasárnap és húsvéthétfőn zárva lesznek, nagyszombaton pedig a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.

Az Aldi üzletei szintén bezárnak húsvétvasárnap és húsvéthétfőn is. Nagyszombaton a szokott időben lehet bevásárolni.

A Spar és Interspar üzletek is zárva lesznek húsvétvasárnap és húsvéthétfőn.Nagyszombaton minden üzletük a szokásos nyitvatartási rend szerint működik majd. Sőt, egyes szupermarketek meghosszabbított nyitvatartással is várhatják a vásárlókat, ezekről érdemes itt tájékozódni.

Viszont a benzinkutakon található OMV Spar Express és a DESPAR non-stop nyitvatartó üzletek, egyes SPAR partner és SPAR market áruházak a munkaszüneti napokon is nyitva lesznek.

Az Auchan ünnepi nyitvatartása megegyezik a többi nagy áruházláncéval, azaz húsvétvasárnap és húsvéthétfőn bezárnak, nagyszombaton a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat, ami azonban üzletenként eltérő lehet.

A CBA, Príma üzletek is zárva lesznek húsvétvasárnap és húsvéthétfőn –, nagyszombaton menetrend szerint nyitnak ki.

Emellett nem árt figyelemmel kísérni a boltok honlapját vagy közösségi oldalait, hiszen egyes egységek helyi nyitvatartása eltérhet a központi tájékoztatástól.

Piacok

A Budapest Vásárcsarnokai Kft. összeállítása szerint a piacok nyitvatartása húsvétkor is a vásárlók igényeihez igazodik: minden vásárcsarnok nyitva tart Nagyszombaton, április 19-én a szokásos nyitvatartási rend szerint.

A húsvét mindenki számára az ünnepé: húsvétvasárnap és húsvéthétfőn minden, a fővárosi működtetésben üzemelő fővárosi vásárcsarnok, piac, üzletközpont zárva tart, április 22-én keddtől pedig ismét a megszokott rend szerint várják minden telephelyen a vásárlókat.

Ami fontos még, hogy a gyógyszerkészletünk is fel legyen töltve:

A patikák közül vasárnap és húsvéthétfőn kizárólag a 0-24 órás, ünnepnapokon is nyitva tartó, illetve a kijelölt ügyeletes gyógyszertárak tartanak majd nyitva. Nagyszombaton a pihenőnapokon is nyitva lévő gyógyszertárak is üzemelnek majd.

A tavaszi szünet már ma elkezdődik a gyerekeknek, és másfél hétig tart – a közoktatásban tanuló diákok számára április 27-ig, vasárnapig tart.