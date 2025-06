Lépj előre vállalkozásod pénzügyeiben: Az MBH Lépték GO számlacsomag segít a fejlődésben

A sikeres vállalkozás egyik kulcsa a jól átgondolt, stabil pénzügyi háttér. Egy megfelelő bankszámla kiválasztása pedig a költségek optimalizálásán túl, a vállalkozás fejlődését is célzottan támogathatja. Az MBH Bank most olyan kedvezményt kínál, amely jelentős megtakarítást jelenthet a mikro- és kisvállalkozások számára: az MBH Lépték GO számlacsomagot most 12 hónapig díjmentes csomagdíjjal vehetik igénybe az új ügyfelek, ráadásul további kedvezményekkel és előnyökkel is összekapcsolta az MBH Bank a csomagot.