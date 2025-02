Minden bankszámlás ügyfélnek meg kellett kapnia a díjkimutatást, amelyből kiderül, milyen jogcímen, milyen összegeket vontak le tőlünk az előző évben a pénzintézetek. A dokumentumot most már önök is megtalálják az internetbankban vagy a pénzintézet által kiküldött levélben, az uniós szabály értelmében a határidő minden évben január 31.

A kimutatás nagyon hasznos lehet, így nem érdemes egy felesleges levélként tekinteni erre a dokumentumra. A költségösszesítés után érdemes felülvizsgálnunk aktuális számlacsomagunkat, így ugyanis könnyen felismerhetjük, ha túl drágán bankolunk. Ebben a döntésben segíthet akár a jegybank által meghatározott havi átlagos bankköltség is, ugyanakkor minden eset egyedi.

Nézzük át, mire mennyi ment el a tavalyi évben, ugyanis az egy évvel ezelőttinél sokkal magasabb költségek szerepelhetnek a kimutatásban, hiszen több bank is a 2023-as rekord mértékű inflációval emelte a díjait.

A jegybank tájékoztatása szerint egy átlagos dolgozó középkorú, havi 400 ezer forint banki számlára érkező jövedelemmel és 500 ezer forint megtakarítással rendelkező, a készpénzhasználatot előnyben részesítő banki ügyfél éves számlakiadásai például egy számára rossz számla választásával akár hússzor akkorák lehetnek, mint egy ugyanilyen ügyfélprofilú, de digitálisan bankoló, és a legkedvezőbb bankszámlát választó társáé.

Hol találom a díjkimutatást?

Azok a banki ügyfelek, akik postai úton kapják a bankszámlakivonatot, már meg is kapták a díjkimutatást a decemberi kivonattal együtt. Fontos tudni, hogy levélben csak ők kapják meg ezt a dokumentumot, akik online bankoknak – és a számlakivonatot is így kérik –, az internetbankban találják az összefoglalót, természetesen a bankok nem feltűnő helyre teszik ezt a dokumentumot. Az alábbiakban összegyűjtöttük, hol találja a kimutatást:

OTP Bank: Számlakivonatok, szerződések, egyéb dokumentumok → Egyéb dokumentumok

Erste Bank: Saját név → Termékeid → Digitális Tárhely → PAD Kimutatás

K&H Bank: Dokumentumok → értesítő (januári dátumra szűréssel)

MBH Bank: Számlainformáció → januári számlakivonat és díjkimutatás (régebbi internetbank esetén a Számlakivonatok, dokumentumok → Letölthető dokumentumok → Értesítő)

CIB Bank: Dokumentum → Kivonat/Díjkimutatás

Gránit Bank: Postaláda/Beérkezett levelek → Tájékoztató lakossági folyószámla Díjkimutatásáról

MagNet Bank: Személyes/Levelezés → díjkimutatás

Raiffeisen Bank: Számlainformációk → Számlakivonatok vagy Értesítők

UniCredit Bank: Bankolás → Bankszámla → Megtekintés → Kategóriák → (Számlakivonatok) Díjkimutatás

Revolut: Profil → Dokumentumok és kivonatok → Személyes → Díjkivonat

Mit tartalmaz?

Az egységes formátumú dokumentum bemutatja a számlavezetésre kifizetett díjakat, valamint külön sorokban összegzi a különböző fizetések – például átutalások és beszedések –, bankkártyás műveletek és egyéb szolgáltatások összesített terheit. A tranzakciók száma, egységnyi díja és az ingyenes tranzakciókkal (például a havi kétszeri 150 ezer forintig díjmentes készpénzfelvételi lehetőség) megspórolt összeg is feltüntetésre kerül. A díjak mellett a kamatbevételt is összesíti a kimutatás, valamint a kamatköltségek is szerepelnek.

A tételes kimutatás előtt szerepel egy összesítés, amely az összes kifizetett díjat, fizetett és jóváírt kamatokat mutatja be az alábbi táblázatban:

Miért érdemes átnézni?

Sokan kihagyják ezt a lehetőséget, mert azt gondolják, az évekkel ezelőtt olcsón megkötött bankszámlák érik meg a legjobban, ugyanis az akkori díjakat a bankok folyamatosan – legalább évente – emelték. A pénzintézetek többsége ugyanis a szerződési feltételek alapján a 2024. évi inflációt idén beépíti az árakba, ez drágulást hozhat a bankszektorban az első negyedévben. Tavaly ilyenkor a 2023-as 17,6 százalékos inflációval nőttek a banki költségek, idén pedig a 2024-es 3,7 százalékos átlagos inflációval emelkedhetnek.

Ha találunk olcsóbb bankszámlacsomagot, akkor ma már gyorsan és egyszerűen válthatunk számlavezető bankot. Az egyszerűsített bankváltásnak köszönhetően ugyanis csak egyszer kell bemenni a bankba, amelyhez át szeretnénk menni. Ekkor megnyitjuk a számlát, majd a régi és az új pénzügyi szolgáltatónk egymás között intézi az adminisztratív teendőket. Egyes pénzintézetek online számlanyitási lehetőséget is biztosítanak, tehát még a bankfiókba sem kell elmennünk személyesen.

A díjkimutatás mellett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszámlaválasztó programja révén az ügyfelek összehasonlíthatják bankszámlájuk terheit más számlacsomagok ajánlataival. A kalkulátorban egyedileg megadhatók a jellemző fizetési szokások, s ezek segítségével kiszámíthatók az adott bankszámlák várható havi és éves összes terhei is.

Évente vagy új élethelyzetbe kerüléskor (például munkahelyváltás vagy GYES) mindenképp ajánlott felülvizsgálni a bankszámlát, illetve a költési szokásokat. Ez alapján dönthető el, hogy érdemes-e a bankon belül új számlacsomagot igényelni, vagy – az akár 13 munkanap alatt végrehajtható egyszerűsített bankváltással új hitelintézettel szerződni.

Kis összegek, mégis drága

Nem tűnnek nagy összegnek a banki költségek, hiszen külön vonja le a pénzintézet a számlavezetési-, zárlati-, vagy épp a kártyadíjat, illetve minden egyéb szolgáltatás extra költségét. Éves szinten azonban akár több tízezer forintot is elkölthetünk bankszámlánk üzemeltetésére.

A jegybank legutóbbi, 2023-as összesítése szerint egy átlagos lakossági ügyfél 34 800 forintot költ a banknál, ami a 9 milliót is meghaladó ügyfélkörnél éves szinten 330 milliárd forintos bevételt jelent a hazánkban működő pénzintézeteknek. A költségelemek között a számlavezetési díj és a készpénzfelvétel és -befizetés teszi ki a legnagyobb részt, ugyanakkor az átutalásokhoz, az sms-ekhez és a bankkártyához kapcsolódó díjak teszik ki a legnagyobb részt.

A számok idén rémisztőek lehetnek sokak számára, hiszen a tavalyi díjemeléseket a 2023-as éves átlagos infláció (17,6 százalék) alapján léphették meg a bankok, ráadásul az ő tranzakciós, készpénzfelvételi és egyéb terheik is súlyosan emelkedtek. Azoknak különösen érdemes odafigyelnie, akiket a bankjuk arról értesített, hogy új díjcsomagban üdvözlik őket, az ő terheik mág nagyobb mértékben emelkedhettek.

A pénzintézetek természetesen csak eleget tesznek a kötelezettségüknek, önszántukból sosem küldenének ilyen összesítést. Ezzel ugyanis fennáll annak a veszélye, hogy az ügyfél keres egy olcsóbb bankszámlacsomagot, amit sokszor egy másik banknál talál meg.

Jó mankó ez a lakosságnak, hiszen a levél nemcsak számlaváltásra kiváló lehetőség, hanem a banki szokásaink megváltoztatására is jó alapot kínálhat. Az első gondolat tehát ne feltétlen egy új bank választása legyen, inkább a saját pénzintézetnél kezdjük a keresgélést.

Drága banki szokások

A magyarok bankolási szokásai nem túl jók, nem figyelünk oda, hogy miért és mennyit fizetünk a pénzügyeink kezeléséért. Ezen költségek jó részét ugyanis teljesen feleslegesen fizetjük, mert nem használjuk ki az értük járó ellenszolgáltatásokat.

Még mindig sokan kérnek sms-értesítést a tranzakciókról, ezekért havonta átlagosan 5 900 forintot fizethetünk 2024-től. Ez akár nulla forint is lehetne, ha a sokkal egyszerűbb és teljesen ingyenes megoldást, a push értesítéseket választjuk. Óriási tévhit az is, hogy az sms biztonságosabb, mint a mobil applikáció, utóbbi esetében ugyanis kétszeres azonosítás is történik: egyrészt az alkalmazás megnyitásakor (belépés), másrészt a tranzakció elfogadásakor. Egyes számlacsomagoknál ráadásul nemcsak a tranzakciók utáni értesítő sms-ekért, hanem az internetbankba történő aláíró üzenetekért is fizetni kell, ezek díja is emelkedhet áprilisig.

Felesleges plusz költség lehet a papír alapú bankszámlakivonat is, ami ráadásul még az olcsóbb számláknál is átlagosan ezer forintba kerül. Érdemes inkább a teljesen ingyenes online kivonatot kérni, amelyért akár extra kedvezményeket is kaphatunk például a környezettudatosság jegyében.

A tranzakciók között a készpénzfelvételeket, átutalási és csoportos beszedési megbízásokat érdemes ellenőrizni.