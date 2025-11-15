Magyarországon elsőként indul el a Longevity Corporate, egy olyan stratégiai modell és szolgáltatási keretrendszer, amely a hosszabb élettartam társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálja és integrálja az egészségügyi, vállalati és intézményi döntéshozatalba.
A kezdeményezést Baucsek Katalin a hazai longevity ipar úttörője, a The Longevity Hub és a Longevity Magazin alapítója indítja útjára, azzal a céllal, hogy a longevity-szemlélet ne csupán orvosi, hanem gazdasági és társadalmi erőként legyen jelen Magyarországon.
A hosszú, egészséges élet nem csak egészségügyi kérdés, globálisan is szerkezetformáló gazdasági tényező:
- 2024-ben az idősebb felnőttek adták a globális fogyasztás 42 százalékát és arányuk folyamatosan nő;
- Az EU-ban az egészségben eltöltött évek száma átlagosan 63 év, miközben a várható élettartam 80 év fölé emelkedett, azaz egyre több ember él hosszú ideig, de nem feltétlenül egészségben;
- A „longevity economy” értéke világszinten 22 ezer milliárd dollárra becsülhető, ami olyan makrogazdasági tényezőt jelent, amely újraértelmezi a munkaerőpiacot, a vállalati felelősségvállalást és a társadalmi fenntarthatóságot;
A program célja, hogy a hosszú távú működőképesség, a prevenció és az egészséges öregedés kérdése átlátható, tudományosan megalapozott és gazdasági racionalitás mentén kerüljön be a vállalati, egészségügyi és oktatási rendszerekbe.
A program:
- longevity stratégiai tanácsadást és keretrendszert kínál vállalatoknak, szolgáltatóknak és intézményeknek,
- támogatja longevity-alapú HR- és prevenciós programok fejlesztését,
- valamint a vállalati egészségkultúra hosszú távú megtérülésének mérését és kommunikációját.
A kezdeményezés így a prevenciót nem költségnek, hanem befektetésnek tekinti mind egyéni, mind gazdasági szinten.
A longevity nem trend, hanem új működési paradigma – mondta Baucsek Katalin. A hosszú, egészséges élet kérdése ma már nem csak orvosi, hanem gazdasági és társadalmi dimenzióban is meghatározó. A Longevity Corporate™ azzal a céllal jött létre, hogy a prevenció, a tudományos szemlélet és a gazdasági racionalitás ne különálló, hanem egymást erősítő rendszerekben működjenek. Ez a jövő vállalati felelősségvállalásának egyik legfontosabb iránya.
Nemzetközi elemzések, például a McKinsey Health Institute 2024-es jelentése szerint azoknál a vállalatoknál, ahol a dolgozók egészségét és élettartamát célzó programok stratégiai szinten jelen vannak, 12–15 százalékkal magasabb a teljesítmény, és a kulcspozíciókban dolgozók átlagosan 3 évvel tovább maradnak aktívak a szervezetben.
Kapcsolódó
McKinsey Health Institute 2024-es jelentésében a munkahelyi egészségprogramokra vonatkozó javaslatok az egészségtudatos, holisztikus megközelítést hangsúlyozzák, amely egyszerre támogatja a testi és a mentális egészséget.
Többek között a program ajánlja:
- Rugalmas munkaidő és távmunka lehetőségek bevezetését, amelyek segítik a munka és a magánélet egyensúlyát, csökkentve a stresszt és növelve a munkahelyi elégedettséget;
- Testmozgás és fitnesz programok integrálását a munkahelyi kultúrába, például cégen belüli edzésekkel, jógaórákkal, sporttevékenységekkel, illetve a munkahelyi tornaterem kialakításával;
- Mentális egészség támogatását tanácsadási szolgáltatásokkal, stresszkezelési workshopokkal, meditációs és mindfulness tréningekkel;
- Ergonomikus munkahelyi környezet kialakítását, amely elősegíti a helyes testtartást és csökkenti a fizikai panaszokat, például hát- és derékfájdalmakat;
- Egészséges étkezési lehetőségek biztosítását;
- A dolgozók aktív részvételének és kompetenciájának erősítését az egészségmegőrzési programokban;
