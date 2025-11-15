Magyarországon elsőként indul el a Longevity Corporate, egy olyan stratégiai modell és szolgáltatási keretrendszer, amely a hosszabb élettartam társadalmi és gazdasági hatásait vizsgálja és integrálja az egészségügyi, vállalati és intézményi döntéshozatalba.

A kezdeményezést Baucsek Katalin a hazai longevity ipar úttörője, a The Longevity Hub és a Longevity Magazin alapítója indítja útjára, azzal a céllal, hogy a longevity-szemlélet ne csupán orvosi, hanem gazdasági és társadalmi erőként legyen jelen Magyarországon.

A hosszú, egészséges élet nem csak egészségügyi kérdés, globálisan is szerkezetformáló gazdasági tényező:

2024-ben az idősebb felnőttek adták a globális fogyasztás 42 százalékát és arányuk folyamatosan nő;

Az EU-ban az egészségben eltöltött évek száma átlagosan 63 év, miközben a várható élettartam 80 év fölé emelkedett, azaz egyre több ember él hosszú ideig, de nem feltétlenül egészségben;

A „longevity economy” értéke világszinten 22 ezer milliárd dollárra becsülhető, ami olyan makrogazdasági tényezőt jelent, amely újraértelmezi a munkaerőpiacot, a vállalati felelősségvállalást és a társadalmi fenntarthatóságot;

A program célja, hogy a hosszú távú működőképesség, a prevenció és az egészséges öregedés kérdése átlátható, tudományosan megalapozott és gazdasági racionalitás mentén kerüljön be a vállalati, egészségügyi és oktatási rendszerekbe.

A program:

longevity stratégiai tanácsadást és keretrendszert kínál vállalatoknak, szolgáltatóknak és intézményeknek,

támogatja longevity-alapú HR- és prevenciós programok fejlesztését,

valamint a vállalati egészségkultúra hosszú távú megtérülésének mérését és kommunikációját.

A kezdeményezés így a prevenciót nem költségnek, hanem befektetésnek tekinti mind egyéni, mind gazdasági szinten.

A longevity nem trend, hanem új működési paradigma – mondta Baucsek Katalin. A hosszú, egészséges élet kérdése ma már nem csak orvosi, hanem gazdasági és társadalmi dimenzióban is meghatározó. A Longevity Corporate™ azzal a céllal jött létre, hogy a prevenció, a tudományos szemlélet és a gazdasági racionalitás ne különálló, hanem egymást erősítő rendszerekben működjenek. Ez a jövő vállalati felelősségvállalásának egyik legfontosabb iránya.

Nemzetközi elemzések, például a McKinsey Health Institute 2024-es jelentése szerint azoknál a vállalatoknál, ahol a dolgozók egészségét és élettartamát célzó programok stratégiai szinten jelen vannak, 12–15 százalékkal magasabb a teljesítmény, és a kulcspozíciókban dolgozók átlagosan 3 évvel tovább maradnak aktívak a szervezetben.

McKinsey Health Institute 2024-es jelentésében a munkahelyi egészségprogramokra vonatkozó javaslatok az egészségtudatos, holisztikus megközelítést hangsúlyozzák, amely egyszerre támogatja a testi és a mentális egészséget.

Többek között a program ajánlja: