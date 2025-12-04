2025. októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3,1 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
- Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2,
- a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 5,2,
- az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,6 százalékkal
bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
A szezonális és naptárhatással kiigazított adatok szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene 0,5 százalékkal haladta meg az előző havit.
Január-októberben a forgalom volumene – szintén naptárhatástól megtisztított adatok szerint – 2,9 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
A KSH részletezte:
- az élelmiszer-kiskereskedelem 77 százalékát adó élelmiszer jellegű vegyes üzletek értékesítési volumene 2,9 százalékkal növekedett, az élelmiszer-, ital-, dohányáru-szaküzleteké 4,3 százalékkal csökkent.
- A nem élelmiszer-kiskereskedelem forgalmának volumene összességében 5,2 százalékkal bővült. Az eladások volumene a textil-, ruházati és lábbeliüzletekben 8,6 százalékkal, az iparcikk jellegű vegyes üzletekben 6,0, a gyógyszer-, gyógyászatitermék-, illatszerüzletekben 4,4, a bútor-, műszakicikk-üzletekben 0,6 százalékkal nőtt. A forgalom volumene ugyanakkor a könyv-, számítástechnika-, egyébiparcikk-üzletekben 0,3, a használtcikk-üzletekben 2,0 százalékkal csökkent.
Az árucikkek széles körére kiterjedő, a kiskereskedelmi forgalomból 8,9 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 11 százalékkal emelkedett.
A kiskereskedelmi adatokba nem tartozó gépjármű- és gépjárműalkatrész-üzletek volumene 3,1 százalékkal nőtt – jelezte a KSH.
A jelentésből kiderült, hogy októberben az országos kiskereskedelem forgalma folyó áron 1762 milliárd forintot ért el.
Az országos kiskereskedelmi forgalom
- 49 százaléka az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben,
- 37 százaléka a nem élelmiszer-kiskereskedelemben,
- 15 százaléka az üzemanyagtöltő állomások forgalmában realizálódott.
Január-októberben a kiskereskedelem forgalmának volumene naptárhatástól megtisztítva 2,9 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakához képest.
- Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 2,6,
- a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 4,3,
- az üzemanyag-kiskereskedelemben 0,7 százalékkal nőtt az értékesítés volumene
– közölte a KSH.
