2025 októberében a 15–74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 674 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 217 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,4 százalék volt - írta legfrissebb kiadványában a Központi Statisztikai Hivatal.

A 2025. augusztus–októberi időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15–74 évesek körében 4 millió 672 ezer fő volt, 31 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezer fővel, 2 millió 467 ezer főre mérséklődött,

míg a nők esetében lényegében nem változott 2 , 2 millió 205 ezer főt tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 493 ezer fő dolgozott, mely 45 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 74 ezer fő, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer fő volt.

A 15–64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt.

Ez az érték a férfiak esetében 78,7 százalékot, a

nők körében pedig 71,8 százalékot mutatott.

Így alakult a munkanélküliség, 2025. augusztus–októberi időszakban

A 2025. augusztus–októberi időszakban a 15–74 éves munkanélküliek átlagos száma 223 ezer fő, a munkanélküliségi ráta pedig 4,6 százalék volt.

A férfiak esetében a munkanélküliek száma 119 ezer,

a nőknél 104 ezer főt tett ki.

A ráta a férfiak esetében 4,6, a nők körében 4,5 százalék volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év augusztus és október közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 12 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 44,9 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 32,6 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint ( https://nfsz.munka.hu/ ) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. október végén az egy évvel korábbihoz képest 2,4 százalékkal, 221 ezer főre mérséklődött.