Pénteken sikeresen lezárultak a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő és a Budapesti Közművek (BKM) közötti tárgyalások a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatos adásvételi szerződés jogtechnikai kérdéseiről – tudatta Facebbok-oldalán Karácsony Gergely.

A főpolgármester beszámolt arról is, hogy a felek minden szükséges dokumentumot aláírtak, hétfőn a fővárosi cég elutalja az első vételárrészletet, másnap pedig megy is be a földhivatalba a BKM tulajdonjogának bejegyzése iránti kérelem.

Az igazi munka persze most kezdődik.

Az adásvételi szerződés szerint 60 napon belül meg kell állapodni a MÁV-val a használati megosztásról, utána egy hónapon belül a terület birtokba kerül, és a fővárosi cég megkezdheti a kommunális hulladék elszállítását.

Meg kell állapodnunk az állami hulladék elszállításáról és a kármentesítés ről is, na meg az állami közlekedési beruházásokról. Nem beszélve a terület fejlesztéséhez szükséges jogszabály-módosításokról

– jelentette ki Karácsony Gergely.