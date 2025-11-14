Felkészült a Black Friday-jel induló csomagküldési szezonra a Foxpost, amely bővített csomagautomata-hálózattal, fejlesztett logisztikai kapacitásokkal és megerősített működéssel készül az év legforgalmasabb időszakára. A szezon végéig minden erőforrását a zavartalan ügyfélkiszolgálásra összpontosítja, csak az új automaták telepítése folytatódik.

Magyarországon a Foxpost és Packeta már több mint 3600 csomagautomatával és 1000 feletti csomagponttal áll az ügyfelek rendelkezésére. Az év végéig további új automaták telepítése, valamint meglévő egységek bővítése is tervben van, így a hálózat rekeszkapacitása várhatóan eléri a 280 ezret, tovább növelve a szolgáltatás kényelmét és elérhetőségét.

A két cég az egyesülés részeként az elmúlt hónapokban több régiós csomagelosztó központot integrált, depóhálózatát pedig egységes, hatékony logisztikai rendszerbe szervezte. Az új, közös elosztóbázisok már Szegeden, Székesfehérváron, Miskolcon, Zalaegerszegen, Fóton és Maglódon működnek. A legutóbbi fejlesztés Debrecenben valósult meg, ahol a Foxpost a Trans-Sped logisztikai parkjában alakította ki új központját. A beruházással kapcsolatban Fülöp Zsolt, a cég alapítója és ingatlangazdálkodási igazgatója hangsúlyozta, bíznak benne, hogy ezzel tovább erősítik a régió logisztikai ökoszisztémáját.

A hálózat egységesítése 2026-ban Győr és Pécs térségében zárul le, ahol jelenleg még különálló depók szolgálják ki az ügyfeleket, de a raktárkapacitások kiépítése ott is folyamatban van. Ezzel a vállalat fontos mérföldkőhöz érkezett, logisztikai rendszerének országos átszervezése új szakaszba lépett.

„Az integrációs és fejlesztési csapataink azon dolgoznak, hogy az ünnepi időszakban már semmilyen új folyamat vagy bevezetés ne terhelje működésünket. Teljes figyelmünket az ügyfélkiszolgálásra és a stabil működés biztosítására fordítjuk” – mondta Radeczky Zoltán, a Foxpost ügyvezetője.

Az elmúlt hónapokban több jelentős fejlesztést hajtottak végre:

Nyáron lezárult a szervezeti összeolvadás,

ezt követően optimalizálták az automata- és csomagpont-hálózatot,

szeptemberben pedig megkezdődött a Z-BOX automaták integrációja is.

A legutóbbi fejlesztési ütemben a vállalat racionalizálta vidéki depóhálózatát, amely kulcsszerepet játszik a logisztikai hatékonyság növelésében.

A vállalat a háttérben már előkészíti a 2026-os fejlesztéseket, azonban az ünnepi időszak alatt nem indít újabb átszervezést, hogy a szolgáltatás zavartalan maradjon mind a partnerek, mind a vásárlók számára.