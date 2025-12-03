Már az Országgyűlés asztalán fekszik a földforgalmi törvény módosítása, amely nem csupán apró pontosításokat, hanem komoly változásokat is előirányoz. Amennyiben a parlament rábólint a javaslatokra, azok januárban hatályba is lépnek - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, amely egyúttal összefoglalta a legfontosabb tudnivalókat.

Földhasználat átengedése

A hatályos szabályok értelmében a családi mezőgazdasági társasági forma, vagyis Csmt. létezése óta a tag átengedheti az általa bérelt földet a cégnek. Problémát jelentett azonban a gyakorlatban, hogy nem a természetes személy a bejegyzett földhasználó, hanem a Csmt., így előbbi nem lehetett földet használó földművesként elővásárló. A mostani változás ezt orvosolja azzal, hogy a használatot átengedő személyt is földhasználónak kell tekinteni.

A föld más célú hasznosítása

A más célú hasznosításnál a lakó- vagy gazdasági épület létesítésénél gondot okozott, hogy eddig nem szerepelt a kivételek között a lakóépülethez tartozó udvar vagy a megközelítést szolgáló út. Ezt oldja meg a módosítás azzal, hogy a jövőben nem minősül más célú hasznosításnak a gazdasági épülethez vezető 200 m2-es út vagy a lakóépülethez tartozó 500 m2-es udvar és út.

Elővásárlási jog és helyi önazonosság védelme

A helyi önazonosság védelméről szóló 2025. évi XLVIII. törvény (Hövtv.) lehetővé teszi, hogy az önkormányzat elővásárlási jogot biztosítson a jogszabályban meghatározott személyeknek. Ezt most azzal pontosítanák, hogy ez az elővásárlási jog csak a zártkerti földek esetében alkalmazható és elsőbbséget élvez a földtörvény szerinti elővásárlási joggal szemben. Továbbá a tervek szerint a jövőben az önkormányzati tulajdonú földek eladása esetén nem kell állásfoglalást kérni a Kamarától.

A hatályos szabályok értelmében bizonyos esetekben kifüggesztés nélkül is meg lehet szerezni az első 10 hektár földet, azonban eddig nem volt egyértelmű, hogy ezt akkor is figyelembe kell-e vennie a földhivatalnak, ha nincs benne az erre való hivatkozás a szerződésben. A jövőben ha az adásvétel során bármely okból az elővásárlási jog nem gyakorolható, arra hivatkozni kell a szerződésben.

Céges üzletrész öröklés

A jelenlegi szabályok előírják, hogy amennyiben a saját cégének adja bérbe a földet a tulajdonos, akkor a cégben való részesedésének legalább 25 százalékosnak kell lennie minimum egy éve. A tervezett módosítással annál, aki örökléssel szerzi meg a cégben a részesedést, nem szakad meg az egy esztendő. Az örökhagyó cégtulajdonosi pozícióját mintegy „átveszi” az örökös és így nála is teljesül az egyéves követelmény.

Átváltás

Előírják, hogy ha az adásvételi szerződésben a vételár összegét a forint mellett idegen devizában is meghatározzák a felek, akkor azt a Magyar Nemzeti Bank által a szerződéskötés napját megelőző napra vonatkozóan közzétett hivatalos devizaárfolyamon történő átszámítással kell megállapítani.

Kamarai állásfoglalás

Pontosítják a Kamara szerződésvéleményezési eljárását: a földforgalmi törvényben megadott szempontok szerinti értékelés során csak azokat kell megvizsgálni, amik az adott ügyben jelentőséggel bírnak és nem kell valamennyi értékelési szempontot valamennyi félre vonatkozóan megnézni.