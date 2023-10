Belépett a magyar piacra a Klarna, az AI-alapú globális fizetési és vásárlási szolgáltató. A fintech cég a szerződött kiskereskedelmi partnereinél lehetővé teszi, fizetés 3 részletben szolgáltatást, így a fogyasztók vásárlásaikat három kamatmentes részletre oszthatják, és még azelőtt megkapják a terméket, hogy a teljes összeget kifizetnék. A részleteket 30 naponként kell fizetni.

Lengyelország, Csehország és Románia után a közép-kelet-európai régióban Magyarországon bővít a cég, így már 24 országban érhető el.

A küldetésük a kereskedelem felgyorsítása, amelynek középpontjában a fogyasztói igények állnak.

A 2005-ben Svédországban alapított fintech cég az elmúlt két évben egyre bővítette jelenlétét Közép- és Kelet-Európában, és a régió több országa után most Magyarországon is megkezdte működését.

A Klarnával már lehet fizetni többek között az Orsay, a Footshop, a Zoot és a Puma webáruházaiban. A következő hetekben pedig további márkák megjelenése várható.

Egy nyáron készült kutatása szerint a magyarok 79 százaléka szívesebben vásárolna olyan webáruházban, ami lehetővé teszi, hogy a terméket még azelőtt megnézhesse, kipróbálhassa, mielőtt fizetne érte. A válaszadók 59 százaléka azt mondta: nagyobb biztonságban érzi magát, ha az online áruházban lehetőség van arra, hogy szállítás után fizethessen.

Magyarországon a BNPL-típusú megoldások (Buy Now Pay Later – vásárolj most, fizess később) viszonylag újak, a válaszadók közel fele (48 százaléka) úgy nyilatkozott, hogy drágább termék vásárlása esetén szívesebben osztaná meg a fizetést a BNPL segítségével.

Több mint 150 millióan már használják

A világszerte havi több mint 150 millió aktív felhasználóval rendelkező a pénzügyi szolgáltató applikácójában a felhasználók kezelhetik a pénzügyeiket, egy helyen követhetik a kiadásaikat, emellett tárolhatják a digitális nyugtákat, nyomon követhetik a szállítást és a visszaküldést, vagy megkereshetik a legjobb ajánlatokat.

Az innovatív technológiáját és marketingmegoldást világszerte több mint 500 ezer kiskereskedő integrálja a növekedés és a lojalitásnövelés érdekében, köztük a H&M, a Saks, a Sephora, a Macy's, az Ikea, az Expedia Group és a Nike.