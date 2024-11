Az Afterpay és a Klarna integrációjával bővíti a digitális pénztárcáját a Google. Mindkét szolgáltató úgynevezett BNPL (Buy Now, Pay Later – „vásárolj most, fizess később”) fizetési megoldást kínál a felhasználóknak. Online fizetés esetén bizonyos kereskedőnél már elérhetővé is vált a Google Pay platformján az Afterpay szolgáltatása.

Ez lehetőé teszi, hogy a vásárlók gyorsan és kamatmentesen fizessenek.

Az Afterpay szerint a következő hónapokban a kereskedők többségénél megtalálható lesz ez az opció – írja a fintech.hu

Jön a kamatmentes részletfizetés

Nemcsak az Afterpay szolgáltatásával bővül a Google Pay eszköztára: 2025-től a Klarna halasztott fizetési megoldása is elérhető lesz az Egyesült Államokban élő felhasználók számára. Ennek köszönhetően kamatmentes választhatják a részletfizetést a 35 dollárt meghaladó vásárlásaik során. A Klarna emellett kedvező THM-mel rendelkező finanszírozási opciókat is kínál majd.

Drew Olson, a Google Pay igazgatója szerint a Google és a BNPL szolgáltatók együttműködése a kereskedők számára is jelentős előnyt kínál:

így vonzóbbá válhatnak a vásárlók szemében

és növelhetik a forgalmukat.

Olson elmondta, hogy a – náluk az idei első negyedévében indított – BNPL modellek rugalmasságot biztosítanak a fogyasztóknak, ami megkönnyíti a vásárlással kapcsolatos döntéseket. Az igazgató szerint a Google és a BNPL szolgáltatók közötti együttműködés a digitális pénzügyek új korszakát jelzik. Ezért a jövőben még több hasonló partnerség várható, amelyek tovább fogják bővíteni az eszköztárukat.