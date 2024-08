A svéd úgynevezett Buy Now Pay Later (BNPL) szolgáltató, amely már egyes magyarországi webshopokban is elérhető, a tavalyi létszámhoz képest is megfelezné az alkalmazottai számát, hogy hatékonyabban és kevesebb költséggel működjenek.

A Klarna egy rendkívül egyszerű szolgáltatást kínál: megvásárolunk magunknak egy terméket és kamatmentesen 30 nappal később vagy három részletben fizetjük azt ki. Azról pedig, hogy hogyan is szeretnénk fizetni, pár kattintás alatt dönthetünk, nincs szükség szerződésre, sorban állásra vagy telefonos ügyintézésre.

A Klarna küldetése a kereskedelem felgyorsítása, még pedig úgy, hogy a fogyasztók a megvásárolt termék árát három kamatmentes részletben fizethetik ki azután, miután már megvették.

A vállalat vezérigazgatója a Financial Times-nak adott interjújában azt mondta, hogy a jelenlegi 4000 fős személyzet felével is hatékonyan tudna a vállalat működni, ha mesterséges intelligenciát alkalmaznak.

Szerinte ugyanis az MI kevesebbel is sokkal többre lehet képes.

Ezt alátámasztandó, a vállalat egy februári blogbejegyzésében azt írta, hogy közel 700 teljes munkaidős alkalmazottat váltottak ki sikeresen a mesterséges intelligencia asszisztensükkel. Sőt, azt is bátran állították ekkor, hogy a saját chatbotjuk még az emberi ügyfélszolgálatot is felülmúlta a megbízások megoldásának pontosságát illetően, és az emberi alkalmazottaknak megfelelő ügyfélelégedettségi szintet is elérték vele.

A Klarna a pénzügyi teljesítményének javulását is az MI-re fogta: a nettó veszteség a 2023-as második negyedévben 854 millió svéd koronáról (mintegy 29,6 milliárd forintról) 10 millió koronára (mintegy 347 millió forintra) csökkent a legutóbbi negyedévben. Emellett a vállalat szerint 12 hónap alatt 27 százalékkal nőtt a bevétele és 73 százalékkal az egy alkalmazottra jutó bevétel.

Siemiatkowski mindemellett azt is belengette, hogy jövőre a tőzsdepiacon is megjelenhet a Klarna.

Egy jó chatbot mindent megold

Nem a Klarna az egyetlen vállalat, amely nyíltan megszellőztette az alkalmazottai elbocsátását a mesterséges intelligencia dominanciája miatt. A Business Insider a hónap elején számolt be róla, hogy a Dell teljesen átszervezi az értékesítési részlegét, ami tömeges elbocsátásokkal jár, a továbbiakban pedig sokkal inkább a mesterséges intelligenciára fog hagyatkozni.

A vállalat ugyanazzal érvelt, amivel a Klarna is: az MI hatékonyabb munkát végez és kevesebb pénzbe kerül.

Sundar Pichai, a Google vezérigazgatója még januárban nyilatkozott arról, hogy meg kell vágni a munkaerőt, hogy helyet szabadítsanak fel a mesterséges intelligenciával kapcsolatos beruházások számára. Hasonló víziót vázolt fel februárban Mark Zuckerberg is.