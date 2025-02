Értékhatártól függetlenül elkezdhetjük a befektetési karrierünket

Rugalmas befektetési lehetőséget kínál az MBH Befektetési Bank. Lényege, hogy akár néhány tízezer forint megtakarítással is bele lehet vágni. A megtakarítási hajlandóság növelése mellett a program arra kíván rávilágítani, hogy már kisebb összegeket is érdemes befektetni, ami hozzájárul a rövid távú célok eléréséhez, és egyben megalapozza a tudatos portfólióépítést is.