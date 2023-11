Mostantól önálló entitásként képviseli magát az MBH Csoport a befektetési szolgáltatások piacán. Tulajdonképpen az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.-be implementálták a befektetési bank jogi keretét. Céljuk, hogy kiemelkedően sokoldalú befektetési termékportfóliójukat egységesen, egyablakos kiszolgálással értékesítsék.

Az MBH bankcsoportban, de mégis egy különálló befektetési bankban szeretnénk nyújtani a befektetési tevékenységeket – mondta Szabó Levente, az MBH Bank egyedi kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese a pénzintézet bemutatkozó sajtótájékoztatóján.

„Ezzel a modellel hamarabb el fogjuk érni a piacvezető szerepet a hazai pénz- és tőkepiaci szektorban” – húzta alá.

A befektetési szektor leválasztása egy angolszász modell, amely lehetővé teszi az ügyféligények hatékonyabb és rugalmasabb kiszolgálását, valamint komfortérzetükre is pozitív hatással lesz a terveik szerint. A hazai bankszektorban elsőként, egyedülálló módon indítják el ezt a működési modellt.

Szabó Levente szerint van olyan fejlett a hazai pénz- és tőkepiac, hogy ennek a kiszolgálási modellnek helye van. A bank üzletileg sokkal gyorsabban fog tud reagálni a jogszabályváltozásokra, új termékekre és az ügyféligényekre, valamint a reakcióidő is jelentősen rövidülni fog. Kiemelte: egy sokkal kisebb szervezetről van szó.

Miért lesz jobb?

Specializáltan, fókuszáltan ezt a tevékenységet folytatják majd egy önálló intézményben: így sokkal gyorsabban és rugalmasabban tudnak reagálni egy nagyon gyorsan változó piacon. Egy univerzálisan működő bankként rengeteg tényező, külső hatás befolyásolja a működését, míg egy szegmentált pénzintézeti működés biztosíthatja ezeknek a tényezőknek a tompítását.

A bankok feladata egyébként elsősorban a betétek gyűjtése, így például nem is lehet elvárni azt a lakossági ügyintézőktől, hogy befektetési jegyeket értékesítsenek.

„Sokkal több ügyfelet tudunk megszólítani, mint korábban” – mondta Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója. Elmondta: nemcsak külső ügyfelekről van szó, sokkal inkább az MBH meglévő 1,5 milliós ügyfelét szeretnék átcsábítani a befektetési szektorba is.

Jelenleg nagyon alacsony penetráció van a befektetési területen, nemcsak náluk, hanem a teljes hazai pénzügyi szektorban is mindössze 15-16 százalék körüli a befektetési ügyleteket is igénybe vevők aránya. Ezt mindenképp növelni szeretnék a jövőben, úgy vélik ebben a struktúraváltás is segíteni fog.

„Ha mindenki számára értelmezhető módon vannak kínálva a termékek, akkor sokkal könnyebben tudnak több befektetési ügyfelet találni” – húzta alá Szabó Levente.

Piacvezető pozíció a cél

Az ügyfelek igényeit emelni fogja a változás – hangzott el a sajtóbeszélgetésen.

„Jelenleg 240 ezer ügyfelünk van, akik értékpapírszámlát vezetnek a bankcsoportnál, őket szolgáljuk ki jelenleg is nagyon széles termékpalettával” – mondta Brezina Szabolcs. Kiemelte: a következő 3-5 évben ezt a számot jelentősen növelni szeretnénk.

A termékpalettájuk már most is rendkívül széles, hiszen mély ismereteket hozott magával a bankfúzió. Ezek között vannak állampapírok, részvények, 320 befektetési alap befektetési jegyek formájában, valamint például bonyolultabb opciós ügyleteket is köthetnek az ügyfelek.

„Piacvezetők akarunk lenni” – hangsúlyozta Brezina. Vannak már szegmensek, amiben vezetnek, például a lakossági állampapírok között ők a legerősebbek a piaci szektorban, ezzel szemben a hazai részvénypiacon még sokat kell fejlődniük a jövőben.

A társaság lakossági ügyfelek részére kezelt állománya (az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. révén) egyébként 1 871 milliárd forint, ebből 1 066 milliárd forint az értékpapír, így közel 5 százalékos lakossági értékpapír résszel van jelen a piacon a társaság.

Pénz- és tőkepiaci stratégiájuk alapján a befektetési bankot mint tudásközpontot is tervezik működtetni. Kollégáik elemzéseket állítanak össze az ügyfeleknek, akár az ágazati specialitásokkal kiegészítve – ez egy óriási hozzáadott érték. Mindez hozzájárul a pénzintézet és az ügyfelek szoros együttműködésének a biztosításához.

A nemzetközi tőkepiachoz is hozzáférnek majd az MBH Befektetési Bank Zrt. ügyfelei, erre van igény, amit szeretnének is kielégíteni – mondták.

Változatlan kontroll

A banki kontrolleszközök változatlanul tudnak működni tovább, pontosan úgy, ahogy eddig, mindez biztosítja a prudenciális működés biztonságát.

„Hiszünk abban, hogy ha különválasztjuk, akkor sokkal hatékonyabban tudunk dolgozni” – erről beszélt Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.

Teljesen átalakult a piac

Rettenetesen megváltoztak a befektetési formák. Sokan a megtakarítások világában úgy érzik, hogy nem valók oda, mert „nincs elég pénzük”, és ez csak egy nagyon szűk körnek a kiváltsága. Ez azonban nincs így – hangsúlyozta az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.

A megtakarítási döntés mindig valamilyen befektetési tanács alapján jön létre. Ez lehet egy rokon, közeli ismerős baráti tanácsa, vagy egy önjelölt tanácsadótól is érkezhet, de a legjobb, ha a saját pénzintézetünktől kérünk segítséget. Céljuk, hogy ezt a lehetőséget valamennyi ügyfél számára biztosítsák.

A 2008-as gazdasági válság óta a befektetési tanácsadási tevékenység rendkívül szigorú keretek között történhet csak. Ezek a szabályok azonban inkább a pénzintézetekre vonatkoznak, mint az ügyfelekre. Utóbbiak csak annyit tehetnek, hogy megbízható forrásokból tájékozódnak befektetési kérdésekben.

Csak az MBH Bankcsoportban 200 ezer befektetési tranzakció megy végbe, 72 ezer terméket kínálnak, 240 ezer ügyfélnek nyújtanak szolgáltatást. A legfontosabb tényező azonban az, hogy mindehhez egyetlen egy tudásközpont van, ahol felhalmozódik a meglévő tudás a csoport három alappillérén: a banki, az alapkezelői és a befektetési bank oldaláról.

„Ezt a tudást értelmezhetően lefordítva el tudjuk juttatni első körben az értékesítő kollégáknak, másodkörben az ügyfelek részére” – mondta Brezina Szabolcs.

Más megközelítés

A befektetési bank oldaláról újfajta megközelítésre van szükség, ezeknél a legfontosabb szempontok a következők:

önálló értékesítési képesség és önálló termékstruktúra (például a befektetéselemzési központ),

digitális platformok,

digitális értékesítési támogatás,

közvetlen brókeri kiszolgálás.

A szegmentálásnál nem használható a bankoknál általában megszokott értékesítési, prémium és privát felosztás. Ennek az oka pedig egész egyszerűen az, hogy sok olyan ügyfél van, aki nem rendelkezik hatalmas befektetésekkel, mégis sokkal nagyobb forgalmat bonyolít le, mint egy vagyonosabb befektető. A fiókhálózat felkészültsége már most is kiemelkedő, de tovább kívánják javítani a feltételeket.

Egy ügyfél teljes megtakarítási portfólióját is képesek elemezni, még olyanokat is bele lehet tenni a tervbe, ami nem az MBH-n keresztül van kezelve. Munkatársaik ezek segítségével portfóliórendezési javaslatokat tudnak összeállítani az ügyfél igényeinek, kockázatéheségének és elvárt hozamának megfelelően.

Applikációk és digitalizáció

Olyan új digitális megoldásokkal is jelentkeztek az elmúlt időszakban, mint például az MBH Mobilbróker és Netbróker. Ezeket az alkalmazásokat egyébként már most több ezer ügyfél használja. Törekednek kifejezetten ügyfélbarát és ügyfélcentrikus megoldások kidolgozásán.

„Ez a legfejlettebb rendszer hazai összehasonlításban” – hangsúlyozta Szabó Levente. Az ügyfél kereskedni tud az összes állampapírban és a Budapesti Értéktőzsdére (BÉT) bevezetett értékpapírral. A mobilalkalmazásokat például össze lehet kötni a belső tanácsadói rendszerrel is, így a tanácsadók hatékonyabban tudnak tervezeteket küldeni a bank ügyfeleinek.

Kinek elérhető?

Jelenleg csak a korábbi Takarékbankos ügyfelek és az MBH új ügyfelei érik el a szolgáltatást. A „banki migráció” technikai feladat, amit minél hamarabb el akarnak érni, ugyanakkor az nagyon fontos, hogy ügyfeleket mozgatni, számlaszámot változtatni csak akkor szabad, ha az teljes biztonsággal megvalósítható és a lehető legkevesebb bankszünnappal jár. Ez 2024 első felében történhet meg.

Az új szervezet bankként bejegyzett szervezet lesz, tehát a teljes integrációs tőke a rendelkezésükre áll a cégcsoporton belül a maga közel 100 milliárd forintjával.

Nem csak belső megújulás

A pénzintézet székházának földszintjén idén ősszel elkészült egy innovatív ügyfélfogadó tér (HUB), ahol az MBH Befektetési Bank ügyfeleit szolgáljuk ki modern, 21. századi körülmények között.

A HUB a bank dinamizmusát is tükrözi. Úgy vélik, Magyarországon, de még nemzetközi színvonalon nézve is olyan produktum jött létre, ami irigylésre méltó.

Mi a helyzet a vállalatokkal?

Az új társaság egyelőre csak a lakossági ügyfeleket szolgálja ki a jövőben, a vállalati szegmens átvételéről egyelőre nem mondtak konkrétumokat, az a második fázisa lesz az átalakulásnak és a modell teljes kialakításának.