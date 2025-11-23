Sajátos Black Friday vagy Black November akcióval készült több hazai bank is, s ennek keretében akár 150 000 forintot is visszakaphatunk. Az Infostart szerint most érdemes figyelni a személyi kölcsönhöz fűződő akciókra, mert

bizonyos bankok akár 150 ezer forint visszatérítést kínálnak az ügyfeleknek.

Jelen promóciók november közepétől december közepéig érhetők el, és a kedvezmények jellemzően jóváírásokból és kamatkedvezményekből állnak. Bár elengedhetetlen az alapos tájékozódás, mielőtt hitelhez folyamodnánk.

Ezen pénzintézeteknél érhetők el kedvezmények:

CIB Bank:

  • 100 000 forint jóváírás 1 millió forintos kölcsön felvétele esetén.
  • További 50 000 forint ECO vagy ECO Plusz bankszámla nyitásával. 

Raiffeisen Bank:

  • 50 000 forint visszatérítés 3 millió forintos hitel esetén. 
  • Feltétel: jövedelemigazolás és aktív számlahasználat. 

Cofidis: 

  • 30 000 forintos Alza-utalvány 2,5 millió forintos kölcsönért.
  • Kamatkedvezmény bizonyos hitelsávokra meglévő hiteleknél. 

OTP Bank:

  • Kedvező kamatozás bizonyos, meglévő személyi hitelekhez.

MBH Bank:

  • Szélesebb körben elérhető a kedvezőbb kamattal kínált ajánlata.

Provident: 

  • „Téli varázs” kölcsön új ügyfeleknek vagy korábbi ügyfeleknek, akik visszafizették korábbi hitelüket. 
  • Minimum havi jövedelem: 100 000 forint. 

Ezenfelül szakértők felhívják a figyelmet, hogy a jóváírások és kamatkedvezmények vonzóak ugyan, a hitelfelvétel előtt azonban mindig érdemes alaposan átnézni a feltételeket, mivel a havi törlesztőrészletek ettől még hosszabb távon megterhelőek lehetnek. 

