Sajátos Black Friday vagy Black November akcióval készült több hazai bank is, s ennek keretében akár 150 000 forintot is visszakaphatunk. Az Infostart szerint most érdemes figyelni a személyi kölcsönhöz fűződő akciókra, mert
bizonyos bankok akár 150 ezer forint visszatérítést kínálnak az ügyfeleknek.
Jelen promóciók november közepétől december közepéig érhetők el, és a kedvezmények jellemzően jóváírásokból és kamatkedvezményekből állnak. Bár elengedhetetlen az alapos tájékozódás, mielőtt hitelhez folyamodnánk.
Ezen pénzintézeteknél érhetők el kedvezmények:
CIB Bank:
- 100 000 forint jóváírás 1 millió forintos kölcsön felvétele esetén.
- További 50 000 forint ECO vagy ECO Plusz bankszámla nyitásával.
Raiffeisen Bank:
- 50 000 forint visszatérítés 3 millió forintos hitel esetén.
- Feltétel: jövedelemigazolás és aktív számlahasználat.
Cofidis:
- 30 000 forintos Alza-utalvány 2,5 millió forintos kölcsönért.
- Kamatkedvezmény bizonyos hitelsávokra meglévő hiteleknél.
OTP Bank:
- Kedvező kamatozás bizonyos, meglévő személyi hitelekhez.
MBH Bank:
- Szélesebb körben elérhető a kedvezőbb kamattal kínált ajánlata.
Provident:
- „Téli varázs” kölcsön új ügyfeleknek vagy korábbi ügyfeleknek, akik visszafizették korábbi hitelüket.
- Minimum havi jövedelem: 100 000 forint.
Ezenfelül szakértők felhívják a figyelmet, hogy a jóváírások és kamatkedvezmények vonzóak ugyan, a hitelfelvétel előtt azonban mindig érdemes alaposan átnézni a feltételeket, mivel a havi törlesztőrészletek ettől még hosszabb távon megterhelőek lehetnek.