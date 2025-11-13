Marco Rubio amerikai külügyminiszter egy szerdai sajtótájékoztatón újságírói kérdésre azt válaszolta:

Magyarország egy évre kapott mentességet az orosz olaj- és gázimporttal kapcsolatban az amerikai szankciók alól.

A tájékoztatón Rubio azt felelte, a magyar gazdaságot az azonnali leválás nagyon drámaian érintené, ezért van az egy éves halasztás. Szerinte ez csak egy kis része az orosz exportnak, azonban Magyarország szinte csak onnan vásárol, ezért mély destabilizációt okozna, ha ezekhez az energiaforrásokhoz elveszíteni a hozzáférését.

Orbán és Trump múlt pénteki washingtoni találkozón állapodtak meg a szankciómentességről, azonban a magyar kormány azt kommunikálta, hogy a mentesség időkorlát nélküli. Ugyanakkor a Fehér Ház már kezdettől fogva egy éves mentességről beszélt.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón is még arról beszélt, hogy teljes és időkorlát nélküli szankcióról egyeztettek.