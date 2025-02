Jöhet a reggeli szesztilalom?

A felnőtt lakosság 45 százaléka tud olyan barátról, családtagról, akinek az alkoholfogyasztási szokásai miatt feszültségek, viták konfliktusok fordulnak elő az kapcsolatai során, ez derül ki az IDEA Intézet reprezentatív kutatásából. Közülük 800 ezer főre tehető azok száma, akiknek több ilyen közvetlen ismerőse is van.

Az alkoholfogyasztásával járó társadalmi problémák mértékét többféle statisztikai adat alapján is lehet értelmezni, amelyek egymást kiegészítő vagy árnyaló következtetéseket nyújtanak. Az eltérő számok mögött többek között az alkoholbetegség, a problémás alkoholfogyasztás, a nagyivó viselkedés, stb. fogalmak definíciói és értelmezései állnak. Más eredményekre vezet, ha a számításokat kizárólag fiziológia, egészségügyi szempontok szerint végezzük, és másokhoz, ha a környezetre, a szélesebb társadalomra gyakorolt hatásokra is tekintettel vagyunk.

Az alkoholbetegek számát csak becsülni lehet

Az alkoholproblémák elterjedésének megbízható, statisztikai becslését ezentúl is többféle tényező nehezíti nemcsak Magyarországon, hanem nemzetközi szinten is. A hivatalos, kereskedelmi, fogyasztási adatokra alapozó becslések számára problémát jelent, ha a társadalom alkoholfogyasztásában jelen van az otthon főzött pálinka és a feketepiacon vásárolt alkohol is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önbevalláson alapuló számításai szerint jelenleg Magyarországon a felnőtt népesség 5-6 százaléka tekinthető nagyivónak, kockázatos, vagy problémás alkoholhasználónak, ami nagyjából 5-600 ezer hazai komoly alkoholfogyasztási problémákkal küzdő embert jelent.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatai szerint a magyarországi felnőtt lakosság 21 százaléka lehet problémás alkoholfogyasztó, olyan, aki szokásai miatt kezelésre szorul, de legalábbis kezelésre szorulna. Ez már jóval nagyobb szám, hiszen eszerint Magyarországon több mint 1.5 millió felnőtt számára okoz súlyos problémákat az alkoholfogyasztás.

A nyilvánosságban leggyakrabban hivatkozott szám az egymillió alkoholbeteg. Erről ugyan kevésbé adhat közvetlen információkat, de a társadalmi hatások mértékéről jól tájékoztat a krónikus májbetegségekben és cirrózisban elhunytak számának alakulása, ezek a betegségek ugyanis jellemzően alkoholfogyasztással függnek össze.

Hivatalos adatok szerint az ilyen betegségekben elhunytak száma 100 ezer lakosra vetítve jelenleg Romániában, Szlovákiában és Magyarországon a legmagasabb egész Európában.

Gyakoriak a feszültségek

Az IDEA Intézet januári felmérésének adatai arra adnak válaszokat, hogy a felnőtt népesség mekkora hányada találkozik olyan emberekkel, akiknek szerintük, alkoholfogyasztási szokásai problémákat, vitákat vagy feszültséget okozhatnak saját, szűkebb, mindennapi környezetükben. Ugyan, ezek az adatok is önbevalláson alapulnak, de nem a válaszadókra saját magukra vonatkoznak, így elképzelhető, hogy „őszintébbek”. Az alkoholfogyasztás mértékétől, vagy a gyakoriságáról nem adnak közvetlen információkat, de megmutatják, mekkora tömeget érzékelnek Magyarországon maguk körül olyan emberi problémákat, feszültségeket, vitákat, amelyeket ők maguk a túlzott alkoholfogyasztásnak tulajdonítanak.

2025 januárjában a felnőttek 45 százaléka tudott a közvetlen, baráti, vagy családi környezetében olyan emberekről, akiknek alkoholfogyasztása problémákat, feszültségeket, vitákat okoz a mindennapok során. Ez azt jelenti, hogy több mint 3,5 millió hazai felnőtt ismer ilyen embereket barátai, vagy családtagjai között.

A magyarok harmada „csak” 1-2 érintettről tud, viszont 10 százalékuk, nagyjából 800 ezer felnőtt tehát, ennél is több alkoholproblémákkal küzdő embert lát maga körül.

Férfiak és nők hasonló arányban érzékelnek ilyen eseteket, viszont az életkor növekedésével együtt emelkedik azok aránya, akik tudnak alkoholfogyasztási problémákkal küzdő barátokról, családtagokról. Persze, egy-egy alkoholproblémával, alkoholbetegséggel küzdő emberről többen is tudhatnak, ugyanakkor az ilyen jellegű problémák, azok okai, sokszor hosszabb ideig láthatatlanok maradnak, akár közvetlen környezetben élők számára is.

Jöhet a reggeli szesztilalom?

Az elmúlt évtizedekben Magyarországon egy alkalommal akadt arra a példa, hogy a felnőtt népesség alkoholfogyasztásához fűződő jogát az állam tiltással akadályozta, korlátozta volna. Ez a törvény 1978. január 1-én lépett életbe, akkor a belkereskedelmi miniszter a vendéglátó üzletekben a munkanapokon, reggel 9 óráig tilos volt szeszes italt értékesíteni.

Az úgynevezett „reggeli szesztilalom” célja az volt, hogy a reggeli munkába igyekvők lehetőleg ne tudjanak alkoholos italokat fogyasztani.

Az IDEA a januári felmérésében arra volt kíváncsi, hogy vajon mekkora támogatottsága lenne jelenleg a magyar társadalomban egy hasonló intézkedésnek. Az eredmények azt mutatják, hogy ez a támogatottság csak nagyon alacsony lenne.

Annak ellenére, hogy a felnőttek majdnem fele ismer olyan embereket a környezetében is, akiknek komoly gondokat okoz a túlzott alkoholfogyasztás, csak a népesség alig ötöde támogatná a reggeli korlátozást (19 százalék), miközben az emberek 52 százaléka nem értene egyet vele.