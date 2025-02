Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén, a BUX 217,86 pontos, 0,25 százalékos emelkedéssel, 87 759,96 ponton zárt hétfőn.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője az MTI-nek küldött keddi előrejelzésében kiemelte, hétfőn kisebb pozitív korrekcióval zárt a hazai részvényindex, a keddi kereskedés is enyhe emelkedéssel indulhat.

A vezető részvények közül az OTP továbbra is negatív korrekciós hullámban van, fontos támasz az árfolyamában 24 360 forintnál látható, amelyet tesztelt is hétfőn, letörése esetén 23 781 forintnál adódna a 30 napos mozgóátlag. Felfelé továbbra is 24 870 forintnál látható ellenállási szint. Az OTP-részvények ára hétfőn 100 forinttal, 0,41 százalékkal 24 400 forintra csökkent, forgalmuk 6,8 milliárd forintot tett ki.

A Mol a pénteki csökkenés után hétfőn ismét emelkedni tudott, erős ellenállás 3000 forintnál húzódik, míg 2964 forintnál támasz látható a papír árfolyamában. Hétfőn a Mol 40 forinttal, 1,36 százalékkal 2990 forintra erősödött, 779,0 millió forintos forgalomban.

A Richter grafikonján a fontos szintek változatlanok, 10 680 forintnál támasz, 11 000 forintnál ellenállás látható. A Richter-papírok árfolyama hétfőn 40 forinttal, 0,37 százalékkal 10 710 forintra esett, a részvények forgalma 931,0 millió forintot ért el.

A Magyar Telekom felfelé mozdult, támasz továbbra is 1414 forintnál, ellenállás 1458 forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama hétfőn 16 forinttal, 1,13 százalékkal 1438 forintra nőtt, forgalma 216,8 millió forint volt.

Varga Zoltán előrejelzésében kitért arra, hogy 200 napos mozgóátlag közelében van az euró-forint árfolyam.

A meghatározó támasz jelenleg 400,43 forintnál húzódik, amelynek közelében megtorpant a forint erősödése,

míg az első fontosabb ellenállási szint 405 forintnál látható – jelezte.