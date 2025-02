„Indul a hét. Gazdasági kérdések az asztalon: mennyit jelent a béke?” – ezzel a felütéssel tette közzé hétfő délelőtt élesített Facebook-posztját a miniszterelnök.

Orbán Viktor a bejegyzéséhez egy rövidke, egyperces videó is tartozik, amelyben a kormány nevében szólva kifejtette, a múlt hetet gazdasági kérdésekkel fejezték be, és ezt a hetet is így kezdik.

Megkezdődtek a béketárgyalások előkészítő megbeszélései az oroszok meg az amerikaiak között. A két elnök már beszélt is egymással telefonon

– emlékeztetett a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közti egyeztetésekre a kormányfő, aki hozzátette, itt azt látja, hogy tíz százalékkal máris estek a gázárak, és a forint is lendületet vett.

Trumpék állítják, nem tettek „szükségtelen” engedményeket Putyinnak Az amerikai védelmi miniszter leszögezte, visszautasítják, hogy az Egyesült Államok engedne a Putyin vezette Oroszországnak. Úgy látja, az elnök a „répa és bot” elvét követi a békéhez vezető úton. Részletek

Derűlátónak hangzó elmondása szerint „úgy néz ki, hogy ha ez így megy tovább, akkor

csak idő kérdése, és az euró árfolyama be fog nézni 400 forint alá is”.

„Ennyit jelent a béke” – fűzte hozzá saját megjegyzésként Orbán.

A miniszterelnök mondandóját úgy folytatta, hogy szerinte a békének gazdasági előnyei vannak, ezért is indítottak úgynevezett békemissziót, és tartottak ki a béke mellett az elmúlt három évben.

Szavai szerint „ha a dolgok így folytatódnak, akkor mindenki látni fogja, hogy a béke gazdasági előnyökkel is járhat, sőt járni is fog Magyarország számára” – jósolta Orbán Viktor, végül gondolatmenetét azzal zárva, ki kell tartani a béke mellett.