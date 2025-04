- Ez alapot ad arra, hogy a következő hetekben, hónapokban ukrán részről elfogadható megoldást kínáljanak a kárpátaljai magyar kisebbség ügyében - mondta Magyar Levente, miután találkozott Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettesével, Olha Sztefanyisinával.

Reményt látok arra, hogy belátható időn belül eljutunk egy megállapodáshoz, ami a magyar pozíciót is alapvetően újraformálhatja Ukrajna euroatlanti integrációja vonatkozásában

- jelentette ki közös sajtótájékoztatójukon.

„Van egy sor olyan terület, ahol érdemi előrelépést tudtunk tenni az utóbbi években” – folytatta Magyar, példaként az új határátkelőhelyek megnyitását és újabb Kijev–Budapest-vonatjáratok elindítását hozva fel. „Ott állunk Ukrajna mellett ebben a nehéz helyzetben” – fűzte hozzá, megemlítve, hogy két ukrán nyelvű iskola is működik Magyarországon.

Az ukrán igazságügyi tárcát is vezető Olha Sztefanyisina az MTI kérdésére kiemelte: május 12-én Ungváron folytatódnak az ukrán-magyar konzultációk, de az ukrán fél még a nap folyamán átadja javaslatait a magyar fél 11 pontban felvázolt csomagja kapcsán. Ígéretet tett rá, hogy Ukrajna teljesíti a tagfelvételhez szükséges feltételeket, és kijelentette, hogy

ezt a folyamatot Magyarország is őszintén támogatja.

A tájékoztató a kormányzati kampány is szóba került, amin a többi között Volodimir Zelenszkij is szerepel. Magyar Levente szerint ez az ukrán vendégének is feltűnt: „az ukrán elnök arcával plakátok jelentek meg Magyarországon, ezt nyilván szóvá is tette”. Olha Sztefanyisina ehhez némi derültséget kiváltva annyit fűzött hozzá, hogy „nem is tudtam, hogy az ukrán elnök ennyire népszerű”.

A népszavazási kampányról Magyar Levente annyit mondott, hogy

„néhány hónapon belül lezárul ez a konzultációs folyamat és akkor okosabbak leszünk.”

Ám nyilvánvalóan figyelembe veszik majd (a nagyrészt borítékolható) eredményét. A jelenlegi helyzetben, ugyanis ezzel a gyorsasággal nem támogatható Ukrajna tagsága - tette hozzá.

Közben Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Pest megyei Szobon továbbra is arról beszélt, hogy Ukrajna gyorsított európai uniós csatlakozása összességében merényletet jelentene a magyar gazdaságra és az európai biztonságra nézve is.

Kocsis Máté a kormánypárt országjárásán hozzátette, hogy a feltétek megléte nélküli gyorsított csatlakozás nem fair azokkal az országokkal szemben, amelyek már régóta várnak a csatlakozásra, és teljesítették is az ehhez szükséges feltételeket. Ukrajna jelen pillanatban egyetlenegy csatlakozási feltételnek sem tesz eleget - fűzte hozzá a frakcióvezető.