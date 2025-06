Nem mindenkinek nyerte el a tetszését a pornográf felületeket érintő közelgő korlátozás. Legalábbis az, amit Svédország tervez július 1-jétől.

A Euronews arról ír, hogy a svéd felnőtt tartalmakat gyártók tiltakoznak az új törvény ellen, amely illegálissá teszi a felnőtt tartalmak online megvásárlását.

Az jogszabály értelmében bárki, aki online szexuális tartalmat vásárol (fizikai kontaktus nélküli, távolról végrehajtott szexuális cselekmények), vagy olyan weboldalt üzemeltet, amely megkönnyíti a felnőtt tartalomkészítőkkel való kapcsolatfelvételt, akár egy év börtönbüntetésre is ítélhető.

A törvény nemcsak alkotóként érint engem – elveszi tőlem a szabadságot, hogy azt tehessünk a saját életünkkel, amit akarunk

– jelentette ki az OnlyFans-en is jelenlévő Amanda Breden online tartalomgyártó.

Emma Larsson, aki felnőtt tartalomkészítő, azt nyilatkozta, hogy ez veszélyesebb munkahelyekre kényszerítené a hozzá hasonló tartalom-előállítókat.

„Ez a törvény veszélyes helyzetekbe taszít minket, és elveszi tőlünk a legbiztonságosabb lehetőséget”

– vélte a felnőtt tartalomkészítő.

Svédország frissített törvényei a legújabbak a digitális pornográfiát korlátozó intézkedések sorában, ilyen például a francia korhatár-ellenőrzési törvény, amely miatt a Pornhub ideiglenesen leállította működését, az amerikai Take it Down Act, vagy az EU irányelve, amely 2027-ig betiltja a szexuális alapú deepfake-eket.