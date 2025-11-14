Több ember életét vesztette, illetve megsérült Stockholm központjában pénteken, amikor egy autóbusz behajtott egy buszmegállóba – közölte a svéd rendőrség. A közlemény szerint egyelőre nem ismert, hogy mi okozhatta a balesetet.

A svéd mentőszolgálat azt nem közte, hogy az öt sérült közül hányan vesztették életüket. A svéd médiafelületeken megjelent első képsorokon az volt látható, hogy több mentőautó érkezett a baleset helyszínére.